Це ж ідіот, – Фейгін потужно розніс Мєдвєдєва з абсурдними заявами

Нещодавно колишній президент Росії Дмітрій Мєдвєдєв фактично заявив про геноцид українського народу. І про те, що він робитиме все, щоб знищити український народ.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також додав, що його лякає, коли люди починають серйозно сприймати певних персонажів у Росії, які не зовсім цього вартують.

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Ні, там справді є такі, які не кидають слова на вітер, але це точно не випадок Мєдвєдєва, додає Фейгін.

Це ж ідіот, подивіться самі. Він був російським президентом, йому сказали "забирайся" і він пішов. Навіть у апараті владної верхівки й не сприймають його за нормального. Те, що Мєдвєдєв намагається показати з себе більше, ніж він є насправді – робить його ще смішнішим,

– зазначає Марк Фейгін.

Він зараз обіймає посаду заступника секретаря РНБО Росії і по суті – ця посада нічого не вирішує, додає правозахиснник. Він пояснює, що усім керує очільник РНБО, а це Путін, є й секретар РНБО Патрушев, то цей дійсно розробляє доктрини та інші речі, пояснює він.

"Що залежить від слів Дмітрія Мєдвєдєва у Росії – він ніхто. Так, йому вдалось очолювати уряд країни-агресорки у минулому", – каже Фейгін.

За його словами, зараз він може тільки нас веселити, як клоун і такими своїми діями він намагається продемонструвати владним елітам Росії, що у випадку чого – готовий повернутись на пост президента.

Російський маразм міцнішає

Депутат російської держдуми В'ячеслав Володін вчергове відзначився цинічною заявою про Україну. Цього разу у нього "підгоріло" через пропозицію депутата Європарламенту та ексглави МЗС Польщі Радослава Сікорського надати нашій країні ядерну зброю.

У своїй маразматичній манері російський політик сказав, що через такий крок не стане "ні Україну, ні самої Європи".

Детальніше про "підкилимні бійки" російських еліт та чому це нам на руку: дивіться відео

