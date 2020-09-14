Мій досвід отримання медичної допомоги як громадянки, ймовірно хворої на коронавірус, у Дніпровському районі Києва. Напишу факти, як є. Спойлер: коронавірус не підтвердився.

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Видзвонила сімейного лікаря, яка була у відпустці, отримала номер телефону кол-центру для виклику лікаря на заміні. На всяк випадок викликала на вівторок приватну лабораторію. Зранку 7 вересня залишила звернення щодо свого стану, вже через пару годин подзвонила лікар з амбулаторії і прийшла на огляд. На питання про ПЛР-тест вона мене попередила, що ймовірно вільний час для здачі безкоштовного тесту буде за 2 тижні, а потім ще 5-7 днів – чекати результатів.

Лікар дійсно передзвонила і повідомила, що може записати нашу сім'ю на тестування на 24 вересня – через 17 днів (!) після підтвердження у мене симптомів, схожих на COVID-19. Ну і тиждень чекати результатів. За 3 тижні я б мала або видужати, або померти. Не кажучи про те, яку медичну інформацію можна отримати від ПЛР-тесту після зникнення симптомів (помирати все ж не хочеться).

Йшлося про здачу тестів у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району за адресою вул. Петра Запорожця, 26.

Я була дуже зла. Вимучена і зла. І я хотіла сатисфакції. Я знайшла всі можливі ковідні "гарячі лінії" – МОЗ, НСЗУ, Департамент охорони здоров'я КМДА. Залишила усні звернення, написала декілька мейлів. Не юридичною мовою, а просто, з головним питанням: Якщо ми робимо тести із затримкою в 3 тижні, то про яку статистику і "антирекорди" нас інформує МОЗ? How come?

Далі я подумала, може це "на місцях" погано працюють. Додзвонилася до заступниці директора ЦПМСД №1. Вона мені підтвердила, що дійсно доводиться чекати тестів по 2 тижні, і працюють вони так з початку карантину (!!!). Ох і емоційно ми поговорили.

Причина? У них по договору з НСЗУ законтрактована лише одна мобільна бригада, і от вона не справляється. А хто винен? Та наче КМДА, яка не дала якийсь дозвіл-підтвердження, без якого НСЗУ не хоче їм оплачувати ще одну бригаду. А вони ж зверталися. Я знову подзвонила в НСЗУ, які пояснили, що хай собі тести роблять, бо оплата у них за фактом наданих послуг. Мовляв, не в нас проблема.

До теми: Батьки за коронавірус: чому кількість хворих на COVID-19 буде зашкалювати?

Ненавиджу бюрократію

Завантажила з сайту НСЗУ договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладений між НСЗУ і ЦПМСД №1. Дійсно, одна медична бригада, "що створена для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19" , гранична сума оплати в місяць 50 942,05 грн. "НСЗУ зобов'язується оплачувати медичні послуги, включені до звіту про медичні послуги, щодо якого замовник не подав заперечення відповідно до пункту 23 договору, згідно з тарифом із застосуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів, затверджених у порядку, визначеному законодавством, інформацію про надання яких надавач належним чином вніс до системи, в межах загальної орієнтовної ціни договору з урахуванням граничної суми оплати у відповідному звітному періоді, якщо така гранична сума зазначена у додатках до договору".

Врешті-решт з ліжка в понеділок я напрягла кого тільки можна. У вівторок 8 вересня мені передзвонила сімейний лікар і повідомила, що "знаєте, там люди відмовилися і ми можемо Вас протестувати вже завтра". Можуть, значить, ага. Заворушилися. Знають, що неправі з таким підходом. Тим не менше, здала і платний тест.

У середу зранку дзвонить мені заступниця директора ЦПМСД №1 і радісно повідомляє: "Завдяки Вам нам в район дали другу мобільну бригаду. Тепер ми всіх-всіх протестуємо вчасно" (!).

Тести ми в середу теж здали. Медсестра в скафандрі, все більш-менш цивілізовано. Крім того, що у договорі з НСЗУ чітко написано, що послуга надається за місцем перебування пацієнта, а ми їздили в ЦПМСД №1. Тепер чекаємо результатів.

От це перемога наче чи як?

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Я думаю, що це жах і тотальна зрада:

Первинна ланка медичної допомоги пів року працює з хворими знаючи, що вони вчасно не отримують результатів тестувань і адекватної ситуації медичної допомоги.

Хворі, яким пропонувалося чекати до 3 тижнів на тести, якось були з цим згодні. Ймовірно, або ходили в комерційні лабораторії, або забивали на тести. А багато людей без підтвердженого ковіду буде 2 тижні на самоізоляції сидіти?

Бюджетні гроші на оплату тестів півроку йшли на оплату неінформативної медичної інформації – від виявлення симптомів до тесту 3 тижні. ПЛР-тест виявляє наявність вірусу в організмі – у такі строки вірусу в людині ймовірно вже не буде.

НСЗУ або не перевіряє як саме надаються послуги, або закриває на це очі.

Медична статистика: (а) протестовані майже всі негативні – див. пункт вище, що дає хибні уявлення про кількість хворих; (б) дані приходять із затримкою в 3 тижні відносно фактичної ситуації – про які тоді "(анти)рекорди" нам звітує МОЗ?

Ситуація покращилася завдяки тому, що я ефективно витратила 2-2,5 години на дзвінки і мейли (в усякому випадку, так сказали). Півроку керівництво ЦПМСД №1 не могли самі досягти такого результату? Жоден хворий не захотів пнути цю гнилу систему? Серед цих людей ми живемо.

окремо про КТ легень. За словами лікаря, воно взагалі не передбачене в якості безкоштовної послуги. Але пневмонія буває безсимптомна, тож можете зробити самі.

Автор: Катерина Ішченко