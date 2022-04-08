Це зло, яке не має меж, – Зеленський про удар по вокзалу Краматорська

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар російських військових по вокзалу Краматорська. Він заявив, що окупанти цинічно знищують цивільне населення.

Зеленський: Російські нелюди не полишають своїх методів

Президент написав, що російські окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська. На вокзалі перебували тисячі мирних українців, які очікували на евакуацію.

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Повідомляється, що внаслідок удару вже відомо про близько 30 загиблих та ще 100 поранених.

"Близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція та рятувальники вже на місці", – йдеться у повідомленні президента.

Глава держави заявив, що російські військові не полишають своїх методів і знищують цивільних, адже не мають сил протистояти українським військовим.

Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться,

– резюмував Зеленський.

Президент опублікував відео та фото з Краматорська, де окупанти цинічно обстріляли цивільне населення.

Росіяни вдарили по вокзалу Краматорська: коротко

Окупанти 8-го квітня касетними боєприпасами обстріляли залізничний вокзал Краматорська. На жаль, унаслідок удару десятки людей загинули.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що окупанти цілеспрямовано обстріляли вокзал і знали, що там люди.

На ракеті, яка влучила у вокзал Краматорська, видно напис "за детей".

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