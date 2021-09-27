Це зовсім не радикальні зміни, – політолог про результати виборів у Бундестаг Німеччини

У Німеччині 26 вересня відбулися вибори до Бундестагу, де загальна явка виборців склала 76,6%. Однак підрахунок голосів засвідчив, що радикальних змін не відбулося.

Про це розповів політолог та соціолог Ігор Ейдман в ефірі 24 каналу. За його словами, повністю перезавантажити Бундестаг не вдалося, адже достатню кількість голосів набрали партії, які вже були при владі.

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Ейдман зазначив, що найбільше постраждала партія "Християнсько-демократичний союз", яку впродовж багатьох років очолювала Ангела Меркель.

Як свідчать підрахунки, перемогу здобула "Соціал-демократична партія" (SPD) – 25,7% голосів. На другому місці – "Християнсько-демократичний союз" (CDU) – 18,9%.

На думку політолога, для Німеччини незмінність влади впродовж тривалого часу є нехарактерною. Ймовірно, у німців виникла певна втома й вони вирішили щось змінити.

Однак ці зміни зовсім не радикальні, бо усі політичні сили й еліти зберегли свої позиції,

– заявив політолог.

Він також додав, що тепер відбуватиметься певний перерозподіл позицій між чинними гравцями.

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