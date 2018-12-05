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      Це відверта антинаукова брехня, – Супрун сильно розлютили передвиборчі бюлетені Тимошенко

      151 Читать новость на русском
      Уляна Супрун
      Уляна Супрун / 112

      Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун звинуватила лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко у поширенні брехні через її передвиборчі бюлетені.

      Відповідне звернення вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. 

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      Ідеться про сумнозвісну вакцинацію, про доцільність якої в українському суспільстві сперечаються не перший рік. Супрун зазначає, що напередоні передвиборчої кампанії ця тема знову опинилася у центрі маніпуляцій.

      Автори та творці видання "Київське слово" — передвиборчого бюлетеня Юлії Тимошенко — у випуску від 18 листопада розповсюджують відверту брехню та антинаукові твердження про вакцини у матеріалі "Які наслідки може мати вакцинація?". Будьте обережними, перевіряйте джерела особливо пильно та не довіряйте інформації, яка може вартувати життя,
      – наголосила в.о. міністерки. 

      Серед фейкових тверджень у бюлетені Супрун назвала наступні: сумніви у термінах придатності вакцин, який Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закупив в індійського виробника та передав Україні; використання препаратів індійського та корейського виробника викликає ускладнення від щеплень, що перевищують норму у 17 разів; вакцина від кору в Україні та Європі суттєво різниться. 

      "Перше – Україна ніколи не закуповувала, не закуповує і не закуповуватиме вакцини з закінченим терміном придатності. Друге – Україна закуповує тільки ті вакцини, які ефективно і широко використовуються у інших країнах світу. Третє – Україна вже більш ніж 10 років використовує комбіновану вакцину (як і в Європі), на відміну від північного сусіда, де виробляють та часто використовують моновалентні вакцини", – підкреслює чиновниця. 

      Супрун заявила, що подібні заяви, які публікуються у передвиборчих бюлетенях, загрожують національній безпеці громадян.

      Ці відверті нісенітниці підривають довіру до вакцинації в країні та загрожують національній безпеці громадян. Зберігайте спокій, робіть щеплення, поширюйте правду та в жодному разі не толеруйте будь-які спроби підірвати довіру до вакцинації в країні,
      – додала в.о. міністерки. 

       

      Теги: Лікування Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Вакцина Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 канал
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