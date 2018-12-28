Це втрата: В "Олімпіку" відреагували на призначення Ротаня у збірній U-21

У донецькому "Олімпіку" прокоментували те, що Руслан Ротань, який був помічником головного тренера В'ячеслава Шевчука, очолив молодіжну збірну України U-21.

У клубі заявили, що призначення Ротаня тренером молодіжної збірної поставило їх в непросте становище

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"Для "Олімпіка" це втрата, тому що Руслан Ротань дуже вписався в тренерський штаб. Коли Руслан подзвонив, я йому сказав – звичайно, я тебе відпущу й тільки побажаю удачі. Тому що такий крок в тренерській кар'єрі – звичайно, велика відповідальність, але я його тільки привітав і побажав удачі", – цитує президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна телеканал "Футбол".

Гельзін розповів, що клуб обиратиме нового тренера зважено, однак зараз не має потенційних кандидатів.

"Хто зараз залишається, крім Шевчука? Тренер воротарів, тренер з фізпідготовки. Асистента тренера поки немає. Ми в пошуках, але на швидку руку Шевчук теж не хоче приймати таке рішення. Ми з ним спілкувалися на цю тему. Сьогодні у нього кандидатури немає. Щоб він на ходу когось знайшов і пропонував – такого немає", – відзначив Гельзін.

Нагадаємо, що 27 грудня Федерація футболу України призначила новим головним тренером молодіжної збірної U-21 Руслана Ротаня.