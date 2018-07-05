"Це здається неминучим": експерт пояснив, за яких умов Росія може повернутися до Заходу

Відсутність міцних альтернативних зовнішньоекономічних опцій, а також культурна близькість більшості росіян до європейських традицій рано чи пізно змусять Кремль знову шукати контакту з Заходом.

Про це у статті для Zürcher Zeitung старший науковий співробітник Інституту євро-атлантичного співробітництва в Києві Андреас Умланд.

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Завдяки проведенню ЧС з футболу путінська Росія, здається, отримала більше визнання у всьому світі. Проте, антиліберальна система приречена на руйнування і Захід уже сьогодні повинен готуватися до того, що країна повернеться до нього обличчям, акцентує увагу експерт.

Фундаментальною проблемою для подальшого існування сьогоднішнього клептократичного режиму РФ буде поєднання двох підривних тенденцій – економічної стагнації та перехідного періоду в політиці. Їхній комбінований ефект не зможе без зусиль нейтралізувати навіть розумний уряд Кремля, зауважує автор публікації.

Невпевненість щодо стабільності режиму після Путіна вже незабаром викличе нестабільність і в системі російської еліти, продовжує Умланд. Ситуація може в підсумку призвести до серйозного конфлікту між різними політичними фракціями та економічними кланами.

"До чого конкретно рано чи пізно призведе неминуча дестабілізація політичного режиму в Росії на міжнародній арені, передбачити важко, однак будь-який сценарій означає, що сьогоднішні глибинні соціально-економічні проблеми країни збережуться або навіть посиляться (...), що лише зміцнить безперспективність сучасного розвитку РФ, йдеться у матеріалі.

Дуже ймовірно, що тісна інтеграція Росії у світову економіку та відсутність геоекономічних альтернатив економічним зв'язкам із Заходом призведуть до того, що після зміни курсу і режиму в Москві країна відновить зближення із Заходом, подібне до того, яке здійснював Горбачов у кінці 1980-х. Наразі незрозуміло, коли і як Росія повернеться до Заходу, але це здається неминучим,

– робить висновок політолог.

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