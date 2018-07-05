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"Це здається неминучим": експерт пояснив, за яких умов Росія може повернутися до Заходу

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Після зміни курсу і режиму в Москві Росія може відновити зближення із Заходом
Після зміни курсу і режиму в Москві Росія може відновити зближення із Заходом / news.tut.by

Відсутність міцних альтернативних зовнішньоекономічних опцій, а також культурна близькість більшості росіян до європейських традицій рано чи пізно змусять Кремль знову шукати контакту з Заходом.

Про це у статті для Zürcher Zeitung старший науковий співробітник Інституту євро-атлантичного співробітництва в Києві Андреас Умланд.

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Завдяки проведенню ЧС з футболу путінська Росія, здається, отримала більше визнання у всьому світі. Проте, антиліберальна система приречена на руйнування і Захід уже сьогодні повинен готуватися до того, що країна повернеться до нього обличчям, акцентує увагу експерт. 

Фундаментальною проблемою для подальшого існування сьогоднішнього клептократичного режиму РФ буде поєднання двох підривних тенденцій економічної стагнації та перехідного періоду в політиці. Їхній комбінований ефект не зможе без зусиль нейтралізувати навіть розумний уряд Кремля, зауважує автор публікації.

Невпевненість щодо стабільності режиму після Путіна вже незабаром викличе нестабільність і в системі російської еліти, продовжує Умланд. Ситуація може в підсумку призвести до серйозного конфлікту між різними політичними фракціями та економічними кланами.

"До чого конкретно рано чи пізно призведе неминуча дестабілізація політичного режиму в Росії на міжнародній арені, передбачити важко, однак будь-який сценарій означає, що сьогоднішні глибинні соціально-економічні проблеми країни збережуться або навіть посиляться (...), що лише зміцнить безперспективність сучасного розвитку РФ, йдеться у матеріалі.

Дуже ймовірно, що тісна інтеграція Росії у світову економіку та відсутність геоекономічних альтернатив економічним зв'язкам із Заходом призведуть до того, що після зміни курсу і режиму в Москві країна відновить зближення із Заходом, подібне до того, яке здійснював Горбачов у кінці 1980-х. Наразі незрозуміло, коли і як Росія повернеться до Заходу, але це здається неминучим, 
– робить висновок політолог.

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Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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