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Екс-глава розвідки пояснив мету Путіна, який присвоїв частинам армії Росії назви міст України

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Маломуж пояснив, для чого Путін присвоїв росісйькій армії назви міст України
Маломуж пояснив, для чого Путін присвоїв росісйькій армії назви міст України / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін присвоїв полкам та дивізії армії РФ назв українських міст, аби довести, що українці і росіяни є єдиним народом зі спільною історією.

Про це заявив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, пише "УНІАН". 

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"Присвоюючи російським військовим частинам назви українських міст, Путін намагається сформувати у громадян країн СНД, а передусім – громадян України, Росії й Білорусі, уявлення про те, що території всіх цих країн є єдиною зоною, де панують спільні інтереси і яка має спільну історію, особливо тісно переплетену в період Другої світової війни. А відтак Росія має право так називати військові частини, які проводили спільні операції по визволенню територій під час Другої світової війни", – зазначив генерал.

За його словами, Путін намагається досягнути впливу хоча б на частину людей в Україні, мовляв "спільна історія може об’єднати народи".

Це чергова спроба Путіна підкреслити, що росіяни і українці єдиний народ зі спільною історією. А довести він це намагається діями, пов'язаними з чутливими історичними темами, зокрема, темою боротьби проти фашизму,
– заявив Маломуж.

Екс-глава розвідки зауважив, що глава Кремля також намагається пробудити в українців бажання об'єднатися з Росією.

"Оскільки Росії не вдається просунутися вглиб території України і підкорити її силою, збройним шляхом, то Путін задіяв гуманітарну та інформаційну сфери, спекулюючи на спільній історії і намагаючись перенести той досвід (спільного протистояння у Другій світовій війні – "24") у сьогоднішній день", – вважає Маломуж.

Нагадаємо, 3 липня Володимир Путін підписав укази, за якими полки та дивізії армії Росії отримали імена Львова, Ніжина, Житомира. Окрім українських міст, використано також назви міст Білорусі та деяких регіонів Європи.

Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Історія Микола Маломуж Розлучення Путіна
Джерело: 24 Канал
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