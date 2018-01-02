Целіакія: головні симптоми непереносимості глютену

Глютенова хвороба або целіакія – це патологічний стан, при якому імунна система неадекватно реагує на присутність глютену (клейковини), білка, що міститься в деяких сортах злакових рослин.

Ми часто чуємо популярний нині вердикт "непереносимість глютену", однак мало хто насправді розуміє, що це означає на практиці. Тим більше зовсім мало кому вдається правильно діагностувати у себе цю особливість організму. Читайте в матеріалі про основні симптоми непереносимості глютену.

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Гострий біль у шлунку

Проблеми з непереносимістю глютену безпосередньо пов'язані з проблемами травлення. При непереносимості глютену шлунок буде реагувати спазмами кожен раз, коли в нього потрапляє багата глютеном їжа. Тож у вас різко виникають напади болю, які так само різко зникають.



Симптоми непереносимості глютену

Запаморочення без приводу

Часті запаморочення і почуття нудоти без вагомої на те причини теж можуть бути проявами непереносимості глютену. Люди, які страждають на цю недугу, часто скаржаться на відчуття втрати рівноваги, на дезорієнтацію, помутніння свідомості і інші тривожні ознаки когнітивного розладу.

Різкі перепади настрою

Перепади настрої, викликані загальним фізичним стресом і розладом травлення, дуже часто трапляються при непереносимості глютену. Це своєрідна захисна реакція організму, якому доводиться витрачати в десять разів більше енергії, щоб переварити глютен, часто безуспішно.



Симптоми непереносимості глютену

Хронічний головний біль

Ті, хто страждає алергією на глютен, більш схильні до систематичного головного болю. Біль може тривати дуже довго, особливо після з'їденої вечері з підвищеним вмістом глютену.

Хронічна втома

Якщо вас супроводжує відчуття постійної втоми і занепаду сил, це теж привід задуматися про свою дієту і перевірити себе на непереносимість глютену. Це цілком зрозуміло: організм постійно виробляє протидію ворожому елементу, витрачаючи на цей безглуздий процес всю свою енергію. У цьому випадку навіть 8-годинний сон не допомагає впоратися з втомою, і вона набуває хронічного характеру.