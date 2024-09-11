Центр Києва завтра знову перекриють для транспорту: яка причина
Джерело:Управління державної охорони України
У Києві, 12 вересня, знову перекриють рух транспорту в центрі міста. Адже в столиці перебуватимуть іноземні делегації.
До речі, 11 вересня в Києві також обмежували рух громадського транспорту через саміт Кримської платформи.
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Що відомо про обмеження руху транспорту в центрі Києва
12 вересня у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста,
– заявили в управлінні.
Там попросили людей врахувати цю інформацію під час руху містом.
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Варто зауважити, що 11 вересня в Київ з візитом прибули:
- держсекретар США Ентоні Блінкен;
- міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі;
- президент Литви Гітанас Науседа;
- прем'єрка Латвії Евіка Сіліня;
- голова сенату Чехії Мілош Вистрчил;
- прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.
До речі, в Управлінні державної охорони України зауважили, що закон України передбачає, що вони надають державну охорону главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами.
Також під час проїзду авто глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, військовослужбовці Управління державної охорони України разом з поліцією мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах.
Також вони можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.