Центр Києва завтра знову перекриють для транспорту: яка причина

У Києві, 12 вересня, знову перекриють рух транспорту в центрі міста. Адже в столиці перебуватимуть іноземні делегації.

До речі, 11 вересня в Києві також обмежували рух громадського транспорту через саміт Кримської платформи.

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Що відомо про обмеження руху транспорту в центрі Києва

12 вересня у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста,

– заявили в управлінні.

Там попросили людей врахувати цю інформацію під час руху містом.

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Варто зауважити, що 11 вересня в Київ з візитом прибули:

держсекретар США Ентоні Блінкен;

міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі;

президент Литви Гітанас Науседа;

прем'єрка Латвії Евіка Сіліня;

голова сенату Чехії Мілош Вистрчил;

прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

До речі, в Управлінні державної охорони України зауважили, що закон України передбачає, що вони надають державну охорону главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами.

Також під час проїзду авто глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, військовослужбовці Управління державної охорони України разом з поліцією мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах.

Також вони можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.