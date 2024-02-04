Центр Нижнього Новгорода затопило окропом: там вдруге за 4 дні прорвало трубу

У Росії знову відбувається щось незрозуміле. Центр Нижнього Новгорода затопило окропом через несправність водопроводу.

Російські ЗМІ пишуть, що центр Нижнього Новгорода затопило окропом через аварію на водопроводі. У місцевих пабліках зазначають, що аварія сталася у районі будинку №16 по вулиці Великій Печерській, передає 24 Канал.

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Трубу проривало кілька днів тому

У тому ж місці трубу прорвало чотири дні тому. Наразі росіяни змушені обходити місце аварії, щоб не обпектися.

У Росії вже не вперше проблеми із комунальними службами. Вочевидь, обладнання неякісне, а обслуговування залишає бажати кращого.

Крім цього, мешканці кількох вулиць залишились без води. Через прорив трамваї №2 зняли з маршруту. Комунальники обіцяють усунути аварію до дев'ятої години вечора, однак, наприклад, коли у Бєлгороді зникло світло, його теж обіцяли швидко відносити, але цього не сталося.

Центр Нижнього Новгорода затопило: дивіться відео

У російському аеропорту "Толмачово" проривало трубу