Центр Протидії Корупції звинуватив Кабмін у зриві конкурсу на директора НАБУ
Джерело:телеграм Віталія Шабуніна
У Центрі Протидії Корупції заявили, що Кабінет Міністрів на таємному засіданні ухвалив рішення. Останнє дає підставу зірвати конкурс з обрання директора Національного антикорупційного бюро.
Кабмін, за словами глави Центру протидії корупції, обрав не всіх необхідних членів комісії. Відповідну заяву 15 лютого зробив Віталій Шабунін.
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Кабмін зриває конкурс на обрання директора НАБУ
Вчора (мовиться про 14 лютого – 24 канал) Кабмін таємно (без анонсу і відеотрансляції) проголосував рішення, яке дарує ОАСКу підстави для зриву конкурсу або скасування його результатів (що ще гірше),
– написав Шабунін.
Глава Центру Протидії Корупції пояснив: "Кабмін замість 6 членів комісії (як це передбачено законом) затвердив 5. Міністри викинули з трійки міжнародних експертів Драго Коса".
За словами Шабуніна, Драго Коса – член комісії з обрання голови САП і "не дає Банковій сфальшувати/зірвати той конкурс". Глава ЦПК пояснив, що:
- "конкурсну комісію не сформовано в строк, передбачений законом;
- тому Кабмін звернеться до міжнардників з прохання замінити Драго Коса на іншого експерта;
- це другий і ще сильніший привід для відміни ОАСКом конкурсу (чи його результатів). Законом не передбачена процедура повторного подання кандидатур";
Єдиним виходом з цієї ганьби є повернення КМУ до цього питання і затвердження Драго Коса. Будь-які інші дії є незаконними і мають за мету лише одне – підірвати конкурс на директора НАБУ,
– вважає Шабунін.
У Кабміні не коментували заяву Шабуніна, проте 14 лютого таки було засідання Кабінету Міністрів.
Що відомо про обрання дикректора НАБУ
- Весною 2022 року мають обрати директора НАБУ. Його потрібно обрати тому, що у серпні 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро.
- У січні писали, що до 1 лютого 2022 року Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, а також Міністерство економіки повинно надати уряду свої рекомендації щодо членів конкурсної комісії, яка обиратиме директора НАБУ.
- Окрім того, у жовтні 2021 року, Верховна Рада проголосувала за приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції. З того часу Кабмін може призначати та звільняти директора Бюро на основі відкритого конкурсу.
- Про ймовірне блокування конкурсу Віталій Шабунін говорив у січні 2022 року.
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