Центр випробування турецьких безпілотників Bayraktar планують збудувати біля Києва

Міністерство оборони України підписало 29 вересня меморандум про співпрацю з турецькою компанією Bayraktar Savunma. Домовленість передбачає будівництво спільного навчально-випробувального центру безпілотників біля Києва.

Меморандум у присутності президента Володимира Зеленського підписав міністр оборони України Андрій Таран і гендиректор компанії Bayraktar Халук Байрактар. Глава держави назвав цей момент дуже важливим для України.

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Будівництво випробувального центру

Документ передбачає, що турецька компанія збудує навчально-випробувальний центр неподалік від міста Васильків у Київській області. Будуватимуть на територіях, що належать Міноборони. У перспективі таких центрів планують збудувати декілька по всій країні.

Українці та турки спільно користуватимуться центром. Інституція обслуговуватиме, ремонтуватиме та модернізуватиме безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2. У майбутньому також проводитимуть спеціалізовані навчання персоналу, що відповідатиме за експлуатацію безпілотників.

Що таке Bayraktar TB2? Це турецький ударний безпілотник нового покоління з високою тривалістю польоту. Його активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема на Близькому Сході. Літальний апарат може транспортувати керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби.

Наступним етапом співпраці з компанією Bayraktar стане налагодження спільного виробництва безпілотників. Турки готові інвестувати в спорудження відповідного заводу в Україні.

Президент Зеленський подякував лідеру Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку проєкту. Він наголосив, що це – реальна підтримка суверенітету й незалежності України.

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