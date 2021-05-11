Центральноєвропейська п'ятірка: Україну вперше запросили на зустріч

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше стане учасником засіданні глав дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки. На зустрічі обговорять актуальні для України питання.
Джерело:Кабінет міністрів України
Засідання проведуть 12 – 13 травня у Словаччині. Приєднатись до перемовин Кулебу запросив міністр закордонних та європейських справ Словаччини Іван Корчок.
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Що обговорять на зустрічі
У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Кулеба має обговорити із міжнародними колегами такі питання:
- безпекова ситуація на сході України та біля кордонів;
- зміцнення безпеки в Східній та Центральній Європі;
- інтеграція України до Євросоюзу та НАТО.
Учасниками зустрічі будуть глави дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки: Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії. У період свого візиту, Кулеба планує провести низку двосторонніх зустрічей.
Центральноєвропейська п'ятірка: що відомо
Центральноєвропейська п'ятірка (Central 5, С5) – регіональний формат взаємодії міністрів закордонних справ 5 країн. Її створили у 2020 році за ініціативи глави австрійського зовнішньополітичного відомства.
У межах цього формату 5 держав Центральної Європи обговорюють актуальні питання європейської та регіональної політики. Попереднє засідання C5 відбулося 1 березня 2021 року в Брдо, що у Словенії.