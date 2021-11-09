Центральну частину Туреччини сколихнув сильний землетрус

У турецькій провінції Конія, що в центральній частині Туреччини, ввечері 8 листопада стався потужний землетрус. Його сила становила 5,1 за шкалою Ріхтера.

Епіцентр землетрусу був розташований на глибині 6,82 кілометра. Перші поштовхи відчули о 20:43 у районі Мерам.

Важливо На глибині 10 кілометрів у Тихому океані стався потужний землетрус

9 листопада підземні поштовхи повторилися. Так, зранку зафіксували 31 афтершок, сила яких була від 2,8 до 0,7.

Що таке афтершок? Це підземні поштовхи, які слідують за землетрусом і генетично з ним пов'язані. Число афтершоків зростає залежно від енергії землетрусу, зі зменшенням глибини його вогнища і може досягати декількох тисяч.

Люди евакуювалися

Поштовхи викликали паніку серед населення, громадяни покинули домівки. Дехто залишався в парках та своїх автівках до ранку. У результаті землетрусу було зруйновано щонайменше 2 покинуті будівлі, одну будівлю пошкоджено, на деяких будинках з'явилися тріщини. На щастя, людських жертв немає.

Останні землетруси у Туреччині

На півдні Туреччини вранці 19 жовтня стався досить потужний землетрус. Його магнітуда сягала 6,1. За 190 кілометрів від епіцентру розташоване курортне місто Каш, що у провінції Анталії. Поштовхи також відчули на грецькому Криті.

Попередній раз землетрус на Криті фіксували лише 12 жовтня. Магнітуда тоді теж склала близько 6,0. Поштовхи відчували у Лівії, Туреччині та Єгипті.