Європу затопило: вулиці та сотні машин опинились під водою, людей евакуйовують – фото
Джерело:Euronews
Європу накрили сильні зливи та повені. Зокрема, найбільше постраждали Німеччина, Швейцарія, Нідерланди та Бельгія.
У Німеччині зник чоловік. Підозрюють, що його охопила бурхлива річка, коли він намагався врятувати своє майно. Рятувальники шукають людину.
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Надзвичайно потужні зливи у Німеччині
Німецька служба погоди зазначила, що в регіоні Хоф випало 80 літрів дощу на квадратний метр лише за 12 годин.
У Хагені пожежники рятували кількох водіїв, автівки яких застрягли у затопленій тунельній дорозі. Дощі наповнили річки по всій Німеччині. Прогнозують, що Рейн досягне першої позначки високих вод. Це спричинить обмеження для судноплавства.
Затонулі авто у Німеччині / Фото dpa
Повені у Швейцарії
- Ангар аеропорту в південному швейцарському місті Магадіно частково обвалився через сильний вітер і сильний дощ. Пошкоджено кілька літаків.
- У Цюріху на дороги та залізничні колії падали дерева, що спричинило хаос для поїздок пасажирів.
- Влада Швейцарії попередила, що кілька річок можуть прорватися до берегів. Альпійські перевали закрили через сильний снігопад.
Потоки на вулицях Нідерландів
У Нідерландах в провінції Лімбург рятувальники попередили, що рясні опади спричинять швидкоплинні потоки на вулицях. Громадськість закликали бути обачною.
Власникам човнів рекомендували триматися якомога далі від річки Маас через сильні течії та сміття, що пливе за течією.
Сильні потоки у Європі / Фото dpa
Розмиті вулиці у Німеччині / Фото dpa