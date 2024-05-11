У центрі Броварів чоловік кинув гранату у поліцейського: є постраждалі

В центрі Броварів на бульварі Незалежності пролунав вибух через підрив гранати. Внаслідок події постраждали дві людини. Їх госпіталізували до лікарні.

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що на бульварі Незалежності приблизно о 20:40 пролунав вибух. Чоловік втікав від правоохоронця та кинув в нього гранату.

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Постраждали 2 людини

Вибух трапився в районі магазину "Червоний маркет". Сапожко розповів, що на міці працюють правоохоронці та медики.

Згодом Сапожко повідомив, що постраждалі у стані середньої важкості.

Обидва чоловіки живі, стан середньої важкості, теж знаходяться в лікарні, медики надають всю необхідну допомогу,

– сказав він.

У поліції уточнили, що внаслідок вибуху гранати у Броварах поранено поліцейського та правопорушника – чоловік кинув гранату у бік правоохоронця.

Поліцейські відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомою особою. Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця,

– повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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Фото з місця події / Ігор Сапожко

Крім цього, приблизно у той же час у Броварах трапилась ще одна надзвичайна подія. Спалахнула пожежа багатоповерховому житловому будинку по вулиці Марії Лагунової, 5.

Мер міста повідомив, що постраждала дитина 5 років – вона отруїлася чадним газом. Дитину оперативно доставили до лікарні.

Нагадаємо, також у Броварах нещодавно стався інцидент між чоловіком, який є відомим місцевим кримінальним авторитетом, і поліцейським. Зловмисник плював у правоохоронця і погрожував йому.

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