У центрі Чернівців авто застрягло у проваллі: епічне відео

У центрі Чернівців легковий автомобіль застряг у проваллі посеред дороги. Водій намагався визволити машину, розхитуючи її.

Інцидент стався на вулиці Івана Богуна. У телеграмі пишуть, що там "машини просто поглинає у землю".

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Як визволяли машину

Спочатку чоловік намагався визволити авто самотужки. Потім, як зазначають, його витягували за допомогою мікроавтобуса. На відео видно, що на дорозі справді є багато великих ям. У мережі навіть охрестили її "вулицею часів Першої світової".

Машини на вулицю стараються не заїжджати

У міській раді Чернівців зазначили, що дорожнє покриття вулиці Івана Богуна зруйноване приблизно на 90%, повідомляє "Суспільне". Дорогу планують капітально відремонтувати у наступному році. У поточному ремонті, кажуть, немає сенсу.

Жителька будинку Тетяна Чернятинська розповіла, що місяць тому утворилась вибоїна завглибшки приблизно 20 сантиметрів. За словами жінки, машини сюди не заїжджають.

У селі Селище на Київщині була схожа проблема: чималі ями на дорогах. Місцеві жителі вирішили звернути увагу влади на вибоїни у цікавий спосіб. Вони посадили у ями на проїзній частині саджанці дерев.



Яма на вулиці / Фото "Суспільне"