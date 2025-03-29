У Харкові чути серію вибухів, росіяни вдарили "Шахедами"

Росіяни запустили по Україні ударні безпілотні літальні апарати увечері у суботу, 29 березня. Внаслідок цього у Харкові пролунали два вибухи поспіль, пізніше гучно було ще декілька разів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова. Зауважимо, що на момент вибухів в регіоні була оголошена тривога.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряну тривогу на території Харківської області оголосили о 20:17. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників з Сумської області у напрямку Харківської. Вже о 20:37 оборонці неба закликали харків'ян прямувати в укриття, застерігаючи про БпЛА, які курсували на місто.

У центрі Харкова вибух. Удар шахедом,

– ідеться у повідомленні Терехова.

Вже за хвилину міський голова написав, що гучно було знову, зазначивши, що Харків перебуває під атакою "Шахедів". О 20:47 вибухи пролунали втретє. О 21:03 кореспонденти Суспільного повідомили про ще два вибухи у місті, пізніше і про третій. Загалом гучно було щонайменше 6 разів.

Оновлено о 21:07. Росіяни завдали низки ударів по Шевченківському району Харкова. Відомо про двох постраждалих, служби виїхали на місця влучання. Ще один удар стався у Холодногірському районі, без поранених.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, за даними Bild, росіяни використовують нову тактику атак "Шахедами", запускаючи від 20 до 150 дронів-камікадзе щоночі, які проникають углиб України та завдають значних збитків. Наразі розробляють заходи протидії новій ворожій тактиці нападу.