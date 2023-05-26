У центрі Краснодара чули гучний вибух: окупанти кажуть про "атаку безпілотників"

Під час нічної ракетної атаки на Україну чомусь вибухало і в самій Росії. Близько 4:00 у центрі Краснодара прогримів потужний вибух.

Про це вже скаржаться російські телеграм-канали. Жителі Краснодара повідомляють про щонайменше дві "бавовни", пише 24 Канал.

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Після вибухів було видно чорний дим

Як зазначають пропагандисти, неспокійно було на вулицях Фестивальна та Морська. Місцеві жителі моментально поширили фото та відео з місця вибуху.

Жителі міста розповідають про "приліт": дивіться відео

Традиційно, росіяни заявили про "успішну роботу ППО", хоча на відео видно, що після вибуху у небо здійнялась хмара чорного диму. За даними краснодарців, "уламки БпЛА" нібито впали на будівлю МТС у центрі міста.

Над містом щось летить: відео

Очевидці кажуть, що перед вибухами їм причулися звуки, схожі на політ безпілотника.

В Краснодарі "працює ППО" / Фото з соцмереж

Цю подію вже прокоментував мер Краснодара Євгеній Наумов. Він підкреслив, що внаслідок нічної пригоди руйнувань зазнали офісна будівля та житловий будинок.

Як завжди, окупанти стверджують, що "жертв немає". На місці події працюють екстрені служби.

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