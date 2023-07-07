У центрі Львова через сильний дощ з'явився "фонтан": вражаюче відео
Джерело:Ігор Зінкевич
У Львові майже цілу ніч 7 липня падав сильний дощ. То ж в центрі міста утворився великий "фонтан".
Сильна злива у Львові вже спровокувала перші наслідки. На вулиці Словацького струмінь води сягає другого поверху.
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На відео з місця події видно, як вода з "фонтана" заливає балкон житлового будинку й стікає донизу. Автор публікації повідомив, що на місце події викликали спеціальні служби.
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У Львові утворився "фонтан" через зливу: відео
Україну накрили зливи
7 липня дощі ллють не лише у Львові, а й по всій Україні. За даними Укргідрометцентру, сухо лише у Криму та Донецькій і Луганській областях. При цьому температура повітря є високою:
- на Заході +22...+24 градусів;
- на Півночі +24...+26 градусів;
- на Півдні +33...+35 градусів;
- на Сході – +31...+33 градусів.
Цікаво Третє липня стало найспекотнішим днем на Землі в історії спостереженьЗверніть увагу! Увечері 6 липня потужна негода накрила Київ та область. Місцеві мешканці повідомляли, що блискавки спалахували одна за одною, а сильна злива супроводжувалася шквальним вітром. Внаслідок негоди частина Бучі була знеструмлена.
Де будуть зливи найближчими днями
- В Укргідрометцентрі повідомили, що 7 липня у більшості областей нашої держави короткочасні дощі з грозами.
- Вдень у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями значні дощі. Окрім того, град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.
- Лише у східних, південно-східних областях, вдень і на північному Заході без опадів.
- 8 липня в Україні, крім західних, вдень і північних областей, 9 липня у східній та південно-східній частинах короткочасні грозові дощі. Також подекуди пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. На решті території без опадів.
- До речі, в Україні очікується поступове зниження температури на 3 – 6 градусів.