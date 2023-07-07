У центрі Львова через сильний дощ з'явився "фонтан": вражаюче відео

У Львові майже цілу ніч 7 липня падав сильний дощ. То ж в центрі міста утворився великий "фонтан".

Сильна злива у Львові вже спровокувала перші наслідки. На вулиці Словацького струмінь води сягає другого поверху.

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На відео з місця події видно, як вода з "фонтана" заливає балкон житлового будинку й стікає донизу. Автор публікації повідомив, що на місце події викликали спеціальні служби.

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У Львові утворився "фонтан" через зливу: відео

Україну накрили зливи

7 липня дощі ллють не лише у Львові, а й по всій Україні. За даними Укргідрометцентру, сухо лише у Криму та Донецькій і Луганській областях. При цьому температура повітря є високою:

на Заході +22...+24 градусів;

на Півночі +24...+26 градусів;

на Півдні +33...+35 градусів;

на Сході – +31...+33 градусів.

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Де будуть зливи найближчими днями

В Укргідрометцентрі повідомили, що 7 липня у більшості областей нашої держави короткочасні дощі з грозами.

Вдень у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями значні дощі. Окрім того, град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Лише у східних, південно-східних областях, вдень і на північному Заході без опадів.

8 липня в Україні, крім західних, вдень і північних областей, 9 липня у східній та південно-східній частинах короткочасні грозові дощі. Також подекуди пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. На решті території без опадів.

До речі, в Україні очікується поступове зниження температури на 3 – 6 градусів.