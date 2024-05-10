У центрі Петербурга автобус із пасажирами впав у річку: момент потрапив на відео

В російському Петербурзі автобус із пасажирами впав у річку Мойка. В салоні перебувало близько 20 осіб.

Автобус впав у річку після ДТП. За попередньою інформацією, вдалося дістати всіх пасажирів автобуса, є загиблі. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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В Петербурзі автобус із пасажирами упав в річку Мойка

У центрі Санкт-Петербурга автобус із пасажирами впав у річку Мийку. Попередньо, водієві автобуса стало погано за кермом. Він виїхав на зустрічку смугу, зніс кілька огорож, зачепив дві машини, зробив гак і злетів у воду. У салоні знаходилося близько 20 пасажирів.

Камери зафіксували момент падіння автобуса у річку: дивіться відео

Місцевий губернатор Алєксандр Бєглов повідомив, що на місці аварії працюють співробітники МЧС, адміністрація міста, служби швидкої допомоги. Рятівники намагаються реанімувати людей прямо на даху затонулого автобуса.

Людей намагаються реанімувати на даху автобуса: дивіться відео

За попередньою інформацією, рятівники дістали усіх пасажирів потонулого автобуса. Вдалося врятувати 8 осіб, близько 10 осіб вибралися самостійно.

Повідомляють, що троє осіб загинули на місці, ще четверо перебувають у стані клінічної смерті. Двоє інших залишаються у важкому стані після аварії.

Момент рятувальної операції / Фото російських ЗМІ

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