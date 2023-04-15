У центрі Санкт-Петербурга підняли український прапор: цікаве відео

У центрі Санкт-Петербурга 14 квітня підняли український прапор. Він розвівається біля Таврійського палацу.

Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. У мережі навіть з'явилося відповідне відео.

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У Санкт-Петербурзі підняли прапор України

Біля Таврійського палацу разом із прапорами інших країн СНД 14 квітня підняли прапор України. Там відкрилася чергова сесія Міжпарламентської асамблеї країн СНД.

З 2014 року Україна відмовилася брати у ній участь. Тоді голова ради федерації федеральних зборів Росії Валєнтіна Матвієнко заявляла, що офіційної заяви від України про вихід не надходило.

Тому прапор нашої країни та закріплені за нею приміщення, як і раніше, чомусь залишаються в Таврійському палаці.

Дивіться відео з місця події

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У Москві бояться терактів

Поки в Санкт-Петербурзі підіймають український прапор, у Москві вирішили скасувати традиційний парад з нагоди 1 травня через "високу" терористичну загрозу.

Про це повідомив віцепрезидент федерації профспілок держави-агресорки Алєксандр Шершуков.

Парадів і демонстрацій у столиці не буде, але урочистий мітинг запланований,

– заявив він.

Шершуков пояснив це рішення тим, що "рівень терористичної небезпеки високий навіть у регіонах, віддалених від місць проведення "спеціальної військової операції". Росіяни досі бояться слова "війна" і кажуть, що відправляють своїх вояк гинути у СВО.