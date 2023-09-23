На Івано-Франківщині поліцейський збив 16-річного хлопця: подробиці смертельної ДТП
Джерело:Поліція Івано-Франківської області
В Івано-Франківській області іномарка пізно ввечері на смерть збила неповнолітнього пішохода. За кермом перебував співробітник поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Ценява Івано-Франківської області 22 вересня. За фактом цієї аварії призначено службове розслідування.
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Подробиці смертельної ДТП
Автівка BMW наїхала на підлітка близько 22:20. Це сталося на неосвітленій ділянці дороги.
На жаль, 16-річний пішохід отримав не сумісні з життям травми. На місце виїхали правоохоронці та співробітники Державного бюро розслідувань.
Що відомо про водія
За кермом автівки був поліцейський. Однак у той момент він перебував поза службою. Правоохоронці перевірили водія на стан сп'яніння. Як з'ясувалося, він керував машиною тверезим.
Слідчий підрозділ ДБР розпочав кримінальне провадження. Поліція Прикарпаття почала службове розслідування. ДБР має отримати її результати.
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