Церкву УПЦ МП на Сихові, під якою пікетували львів'яни, демонтують найближчим часом

Андрій Садовий розповів, яка доля чекає майно УПЦ МП у Львові. Зокрема, Свято-Володимирську церкву на Сихові демонтують. Мер міста зауважив, що це – самобуд.

Зокрема, приміщення на вулиці Пекарській приймуть на баланс міста Лева. Там розвиватимуть систему реабілітації.

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Щодо самобуду на Сихові. Його демонтують найближчим часом. Прийняли першу ухвалу щодо передачі земельної ділянки Православній церкві України. Вона належатиме громаді,

– заявив Садовий.

Мер Львова додав, що складніша ситуація із храмом на вулиці Бобанича. Майно належить громаді, яка на словах вже відреклася від МП.

Садовий наголосив, що є два варіанти: або стати українською церквою офіційно, або пройти процес націоналізації. Мер Львова зауважив, що всі необхідні документи вже підготували.

Раніше під Свято-Володимирською церквою був протест

Під Свято-Володимирською церквою на Сихові у Львові у квітні пройшов протест. Люди прийшли, аби висловити своє обурення через побиття військового у церкві у Хмельницькому.

Прийшли під самобуд й прихильники проросійських попів. Вони намагалися прогнати протестувальників.