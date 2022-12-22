"Цей день настав": Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч військових, – Генштаб

У Генштабі ЗСУ повідомили, що цей день настав. На 9 місяці повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 100 тисяч особового складу.

Також російські загарбники за ці 9 місяців втратили стільки військової техніки, скільки не втрачали у будь-якій іншій війні за час існування Російської Федерації.

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Повідомлення Генштабу ЗСУ

Наразі триває 302 доба російського широкомасштабного вторгнення на територію України. Це майже 10 місяців. За цей час Росія втратила в Україні понад 100 тисяч своїх військовослужбовців.

На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин,

– мовиться у повідомленні.

Про детальніші втрати ворога Генштаб відзвітує згодом, у традиційному зведенні про втрати росіян у війні.

За добу захисники відбили атаки біля 16 населених пунктів

21 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що за майже 10 місяців повномасштабної війни нагородами відзначили понад 100 тисяч окупантів. У міністерстві оборони України відзначили , що це "дивовижний збіг".

Попри шалені втрати своїх громадян, Росія продовжує агресію проти України. Впродовж доби вороги завдали по українських містах 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також окупанти здійснили 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Червонопопівка Луганської області, а також на Донеччині в районах: Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Невельське і Мар’їнка.

Успіхи наших військових на фронті