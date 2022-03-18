"В цей момент я вирішив бігти": як Львів приймає біженців з усієї країни

18 березня 2022 , 19:21
Читать новость на русском

Понад три тижні тисячі людей тікають від російських ракет та бомб, які обстрілюють українські міста. Переселенців із регіонів України, які після вторгнення Росії охоплені війною, львів'яни поселяють у себе вдома, у театрах, школах, дитячих садках, університетах.

Журналісти сайту 24 каналу побували на одній із таких локацій і поспілкувалися з волонтерами та вимушеними переселенцями.

Читайте ЄС виділить Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги та 500 мільйонів – гуманітарної

"Людей важливо підтримувати"

Керівник навчально-методичного відділу та викладач Тарас Пенцак став начальником штабу цивільної оборони Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Чоловік розповів, що добровольцями є самі студенти та викладачі.

Станом на ранок 14 березня в штабі – 580 біженців. Більшість сказала, що їм немає куди їхати. Людей важливо підтримувати, бо вони фактично залишилися без нічого. Тут люди можуть отримати будь-яку допомогу. Зокрема, мінімальне житло, постіль, тепло, їжу.

Біженка з Ірпеня / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Ми організовуємо та зв'язуємося з різними волонтерськими організаціями, з охочими та добровольцями, щоб забезпечити всім необхідним. Зараз є їжа, одяг, постіль. Умов для комфорту важко дотримуватися, але покласти спати є де, нагодувати є чим,
– сказав чоловік.

Керівник навчально-методичного відділу та викладач Тарас Пенцак / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Важливо Навіщо Лукашенко їздив до Путіна та чи наважиться на війну проти України: інтерв’ю з експертом

Що потрібно

Найбільш необхідним наразі є одноразовий посуд. Усім іншим забезпечує штаб. Інколи виникає потреба в ліках. Зокрема, найбільш потрібні – легеневі, бо багато людей є астматиками.

Таких препаратів у нас фактично немає. Якщо є можливість та бажання у когось – можете долучитися та допомогти,
– додав Пенцак.

Люди приїжджають з різних міст країни – Києва, Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Харкова, Чернігова, Сум, Миколаєва. Деякі з них живуть тут два тижні, інші – перебувають кілька днів, а потім пробують їхати за кордон. Наразі зупинилося 400 людей, яким немає куди їхати. 

Українці змушені шукати безпечне місце / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Відверті розповіді переселенців

58-річний Святослав приїхав сюди з міста Дніпро. Чоловік розповів, що має інвалідність та не хотів покидати своє рідне місто. Вдома у нього залишилася собака Лінда, за якою він дуже сумує. Додав, що коли завершиться війна, то повернеться додому та буде гуляти своїм улюбленим парком Лазаря Глоби. Зараз читає в інтернеті новини. Зазначив, що душа болить за рідне місто – що там, як там?

Святослав, біженець з Дніпра / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Він пригадав, що 24 лютого прокинувся о 6:00, як зазвичай. Хотів попити каву, однак від ударної хвилі аж вікна повилітали.

Коли глянув новини, то сказали, що розбили аеропорт та воєнні склади. Потім знову була спроба. Коли ці фашисти вже увійшли в Енергодар й стріляли у ЗАЕС, то в цей же момент я вирішив бігти. Потім 6 березня намагалися захопити Дніпро з боку Харківської області. Від Балаклії в Дніпро – три годин їзди машиною,
– розповів він.

Місто залишали діти, жінки та люди з інвалідністю. Чоловік каже, що "скористався моментом", бо злякався за власне життя. 

Також цікаво – Зеленський розповів про ракети на території НАТО, якщо не закриють небо: дивіться відео

 

Автор: Аліна Туришин