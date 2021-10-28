Цей вірус вже назавжди, – Радуцький про платну вакцину від COVID-19 та покарання для Савченко

Коронавірус, який заполонив світ, нікуди не дінеться. Однак зараз найкращим способом уберегти себе і рідних є вакцинація. Наявних доз вистачить, щоб зробити щеплення 70% населення України.

Таку думку озвучив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він також розповів про те, чи стануть вакцини проти коронавірусу платними та яке покарання чекає на тих, хто підробляв сертифікати щеплень.

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Про платну вакцину від COVID-19

Ще не розглядають варіант, що ці вакцини будуть платними з часом?

Ні. Поки ми маємо пандемію в світі і таку статистику. Ми розуміємо, що цей вірус – уже назавжди, як і вірус грипу. Зараз навчимося, виробимо колективний імунітет, але щороку потрібна буде вакцинація, як і є вакцинація від грипу.

За пів року – рік з'являться ліки, які матимуть пряму дію. Тоді вже можна буде казати, що не потрібно все населення вакцинувати, а деякі групи ризику, то, може, вакцина й буде платною. Але сьогодні таке питання навіть не обговорюють.



Михайло Радуцький: "Питання платної вакцини наразі не обговорюють" / Фото з фейсбуку Віктора Ляшка

Зараз Україна, за словами міністра Віктора Ляшка, має у перспективі приблизно 25 мільйонів доз. На складах є 10 мільйонів доз. Ми маємо всі можливості і по контрактах, і по сплачених грошах вакцинувати 60 – 70% населення України.

МОЗ уже дозволило вакцинацію дітей з 12-річного віку. Розглядають також питання третьої, бустерної дози для людей з групи ризику. На жаль, є висока смертність серед літніх людей з групи ризику й ми розглядаємо можливість пріоритетного вакцинування для них.

Раніше це були або публічні персони, або літні люди, коли вакцина була в дефіциті. Зараз треба зробити так, щоб вони у черзі не стояли, тобто ще якийсь пріоритет треба робити.

Маєте на увазі пріоритетне вакцинування першою дозою чи бустерною?

І першою, і бустерною. Є вакцина, робити бустерну дозу – не питання. Однак, за даними Нацполіції і СБУ, ми маємо інциденти, що люди, які купили собі сертифікати вакцинації зараз намагаються прийти і провакцинуватися. Але це неможливо, якщо вже є сертифікат, жоден лікар на себе це не візьме.

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Єдине, в чому ризик дозволити третю дозу масово – люди, які купили собі сертифікати, приходитимуть і робитимуть її як першу. Я вважаю, що люди вже порушили закон, то навіщо їм допомагати у тому?

Повне інтерв'ю Михайла Радуцького у програмі "Перші особи": дивіться відео

Про покарання за підроблені сертифікати вакцинації

Тобто тепер вони мають понести покарання?

Так, зараз у Верховній Раді є законопроєкт, який посилює покарання. Кримінальну відповідальність вносять не лише для тих, хто виготовив і продав підроблений ПЛР-тест або сертифікат вакцинації, а ще й для тих, хто ним користується.

Наразі за це передбачені штрафи. Уряд наполягає, щоб була жорстка відповідальність. Це ж ринок, якщо немає попиту – немає пропозиції. Не було б підроблених сертифікатів, якби не було охочих їх купити.

Що буде Надії Савченко за підробку сертифікату?

Я не правник… Там є якась відповідальність, але, думаю, не більша, ніж штраф. Нещодавно я дивився шоу, де пані Савченко волала про порушення прав і свобод. На запитання журналіста, чи вона вакцинувалися, не відповіла. На запитання, чи купувала підроблений сертифікат, теж.



Уряд наполягає на жорсткій відповідальності за підроблені сертифікати вакцинації / Фото з фейсбуку Надії Савченко

Просто я пам'ятаю як вся країна переживала, коли ми везли Надію з Москви до Києва, як народ співчував. Зараз себе так вести… Якось воно неприємно.

Це підриває довіру до багатьох речей.

Так.

Про обов'язкову вакцинацію

У нас зараз до категорії населення, яке підпадає під обов'язкову вакцинацію, входять вчителі й держслужбовці. Медики не підпадають туди, тому що ми боїмося, що люди, які не захочуть виконувати цю вимогу, просто підуть з лікарень?

Ні. У нас серед медиків 60 – 70% вакцинованих, тому там немає проблеми. Ті, що невакциновані – нещодавно перехворіли.

Ми це вводимо не для того, щоб провчити вчителів чи ще щось. Це робиться для того, щоб захистити вчителів. Зараз COVID-19 "помолодшав", чимало дітей перебувають в реанімації у "Охматдиті", інфекційних лікарнях.

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Діти спілкуються з вчителями. Тому це потрібно не лише, щоб вчителі дітей не заразили, але й навпаки. Відтак вакцинація є обов'язкова, і не тільки для вчителів. Якщо заклад громадського харчування хоче працювати, то 100% персоналу має бути вакцинований. Якщо ТРЦ чи концертний заклад хоче працювати – те саме.

Хто це контролює і як можна перевірити, чи 100% персоналу має сертифікати вакцинації?

Це відповідальність Держспоживслужби і Нацполіції. Є застосунок "Дія", який дає можливість сканувати QR-код, який є в кожного на сертифікаті в додатку або на паперовому. Так, це не буде щодня. Я, все ж таки, сподіваюся на відповідальність власників бізнесу, але позачергові перевірки будуть постійно.

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Михайло Радуцький: "Є колізія в законодавстві" / Фото з сайту МВС

Якщо в людини немає посвідки на проживання, але вона може перебувати в Україні, їй дозволять зробити щеплення?

Важко відповісти, але мені здається, що ні. Потрібно перевірити інформацію, я не готовий відповісти на це запитання. Але наскільки знаю, у нас вакцинація лише для громадян України.

Про медичну реформу

Наступного тижня в парламенті буде "медичний день". Нам готуватися до чогось надзвичайного?

Ні, там такого військового нічого не буде. Там буде законопроєкт 6121, яким вносимо зміни, щоб не тільки вакцини, а й ліки від коронавірусу були дозволені для екстреного використання. Препарати вже є в областях, але потрібно дозволити їхнє екстрене використання.

Із квітня 2022 року буде третій рівень реформи, коли спеціалізовані медичні заклади й академії медичних наук мають перейти на фінансування від Національної служби здоров'я України. Є такий законопроєкт, який регулює такий перехід, бо це ж не комунальні заклади. Це заклади державні.

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Є законопроєкт про дозвіл регулювання надання ліків зі співчуття для наших громадян. Мовиться про важкохворих дітей або дорослих, зазвичай, це онкологія. За їхньою згодою, вони братимуть участь у клінічних випробуваннях. Цей процес дуже важкий.

Це коли ліки в Україні ще не зареєстровані, але людина хоче скористатися, й компанія-виробник хоче допомогти саме цій людині. Закон спрощує цю процедуру і є податкова пільга для компаній-виробників.

Є постанова, на жаль, вже померлого колеги Полякова (він був одним з авторів) про посилення умов лікування людей з хворобою Паркінсона. Комітет це задовольнив.



Михайло Радуцький: "Є законопроєкт про надання ліків зі співчуття" / Фото Unsplash

Ми вже ухвалили закон про заборону продажу ліків неповнолітнім, але має бути ще закон про відповідальність, якщо все ж таки продали. Це розробляв Комітет правоохоронної діяльності, але цей закон має бути разом з тим, що ми ухвалили.

Також – законопроєкт урядовий про введення посиленої відповідальності за підроблення сертифікатів вакцинації і ПЛР-тестів.

Ви сказали про медичну реформу й в мене якраз про це було питання. Після стількох нападів на Уляну Супрун і на те, що зробили за неї, ви вважаєте, що знайдеться під це достатньо голосів у Раді за продовження реформи?

Я теж не був прихильником Супрун. Ні президент, ні партія "Слуга народу", ні я особисто – ніхто ніколи не виступав проти самої реформи. Нам пандемія показала, що приховано багато проблем з інфекційними хворобами. Ми їх виправляли.

Хто не працює, той не помиляється. Це помилки стратегічні, але їх треба було виправляти. При сьогоднішній монобільшості, уряді й владі Зеленського точно не буде. Ми не дозволимо зупиняти реформу.

Третій етап має початися навесні.

З 1 квітня.

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Про роботу Ляшка

Міністр охорони здоров'я. Наскільки ви задоволені тим, що він робить?

Вважаю, що він один з найкращих міністрів. Це я можу сказати, а щоб довести, що не тільки я так вважаю, скажіть, ви ж бачили не одного міністра. Ви дуже часто, за останні 5 місяців, чули критику МОЗ і Ляшка особисто. Маю на увазі від опозиції – "ЄС", "Батьківщини", ОПЗЖ, "Голосу"?

В порівнянні зі Степановим – особливо ні.

Опозиція має критикувати. Це нормально і я не проти критики, але люблю, коли вона конструктивна. Олексій Гончаренко брав у мене інтерв'ю і таке саме спитав. Я запитав його, коли він востаннє критикував Міністерство охорони здоров'я. Він зупинився і сказав, що точно не критикував. Дійсно, якби людина хоч щось робила не так, то ми б вже почули.



Михайло Радуцький: "Міністр охорони здоров'я справляється" / Фото з фейсбуку Віктора Ляшка

Так, на деяких каналах (особливо тих, які мають санкції від РНБО) можемо почути всяке, але це таке. Міністр справляється. Він навіть обіцянку дав, коли його призначали, що він провакцинує 10 мільйонів хоча б однією дозою до кінця літа. Він запізнився на 7 днів. Я вважаю, що це статистична похибка. Він навіть цю обіцянку виконав.

Хто буде у списку кандидатів на виліт з Кабміну?

Мене, крім міністра охорони здоров'я, ніхто не цікавить. Сьогодні та ситуація, коли не встигаєш займатись своїм.

Знаю, що Абрамовський написав заяву на звільнення, але ми ще не голосували. Це ж міністри призначені нашою коаліцією і все одно фракція обговорюватиме як і звільнення, так і призначення.

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На фракції навіть Абрамовського не обговорювали, бо заяву він написав через день чи два після цього. Буде претендент – обговорюватимемо. Чутки я теж чую. Там є прізвищ 7. Вчора мені навіть у телеграм-каналі прислали, навіть написали, що Ляшко з Кузіним на вихід.

Про Ляшка і Кузіна ви спростовуєте?

Спростовую. Я не прем'єр-міністр, може, в нього інша думка, але зазвичай не сильно його думка відрізняється від думки комітетів. Десь це обговорюється.

До міністра Степанова у вас були питання? Чи має він понести відповідальність за те, що багато в чому ми провалили і закупівлю вакцин, і вакцинальну кампанію...

Були. Я вважаю, що політичну відповідальність Максим Володимирович уже поніс. Що стосується іншої відповідальності, у нас є прокуратура, Нацполіція, Служба безпеки, ДБР, НАБУ, НАЗК, БЕБ. Такі запитання потрібно ставити їм, точно не мені.

Політично – було за що. Про іншу відповідальність – якщо є за що, то людина має відповідати.

Про те, чому варто робити щеплення

Зараз Мінкульт просить телеканали усіляко пояснювати людям, чому треба піти й зробити щеплення.

Навіть гроші виділили на цю рекламну кампанію – 25 мільйонів, мені здається.

Чи не занадто пізно ми почали переконувати людей? І якими б аргументами ви переконали людей, що потрібно піти й зробити щеплення?

У мене у фейсбуці зазначено: "Вакцинований – захищений". Моє переконання одне – якщо ми не хочемо бачити, не дай Боже, когось зі своїх близьких, рідних у тих декількох "Boeing" на добу, треба йти й вакцинуватися.

Тут є ще одне питання. Якщо ви не вакциновані з якихось своїх причин, то ви наражаєте на небезпеку людей, які б хотіли вакцинуватися, але їм не можна. Таких людей небагато, але у них є протипоказання до вакцинації. Ці люди невинні у тому, що не можуть зробити щеплення, а ми їх наражаємо на небезпеку.

Друге – ми вже бачимо країни, які скасовують карантинні обмеження, тому що в них вакциноване населення й немає випадків. У скандинавських країнах, фактично, немає жодних обмежень. Уряд дозволив зняти обмеження.

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Вакцинуватися треба, щоб не викликати сльози в близьких. Для мене іншого пояснення немає. Так, вакцина не захищає від хвороби, але точно захищає на 95% від ШВЛ, від кисневої "труби".

Задихатися – це найгірше, що може бути, це навіть не біль. Якщо ти хочеш побачити дідуся, бабусю або своїх дітей – вакцинуйся. Я вважаю, що Україна не має вигадувати "велосипед" з вакцинацією.