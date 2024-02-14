Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала, – ГУР про удар по "Цезар Куніков"

14 лютого Україні вдалося знищити великий десантний корабель "Цезарь Куніков" російського Чорноморського флоту. Повідомляється, що пошуково-рятувальна операція обернулася невдачею.

Місію виконали досвідчені спецпризначенці з "Групи 13" ГУР МО України. Ворожий корабель отримав критичні пробоїни і почав тонути.

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Що сталося з екіпажем корабля

Пропагандистські канали намагаються запевнити, що екіпаж ВДК "Цезар Куніков" живий, що фактично можна трактувати, як успішне знищення російського корабля.

Втім, у "Кримському вітрі" шириться відео, що у Криму в повітря підняли вертольоти, ймовірно, у межах пошуково-рятувальної операції.

Згодом у ГУР МО повідомили, що пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

Нагадаємо, 24 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомляв про підбиття російського корабля "Цезар Куніков" в окупованому Бердянську, але після цього він продовжив свою діяльність.

Потоплення "Цезаря Кунікова": основне

Вранці 14 лютого, з'явилася інформація, що Головне управління розвідки атакувало російський корабель "Цезар Куніков" дронами.

Згодом, знищення російського корабля підтвердили у Генштабі ЗСУ. Там додали, що спецоперацію проводили спільно з Головним управлінням розвідки.

У ГУР розповіли, що черговий російський корабель потопили за допомогою дронів "Magura". Його атакували біля берегів тимчасово окупованого Криму, неподалік міста Алупка.

Великий десантний корабель "Цезарь Куніков" проєкту 775 – одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Корабель використовувався Росією під час воєн проти Грузії, Сирії та України.