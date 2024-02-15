У США відреагували на знищення "Цезаря Кунікова"
Джерело:"Голос Америки"
Вранці 14 лютого спецпідрозділ ГУР спільно з ЗСУ потопив російський великий десантний корабель. У США вже відреагували на знищення "Цезаря Кунікова".
Так, високопосадовець Держдепу США заявив, що той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі, як завгодно, є фундаментальною зміною стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні.
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Фундаментальна зміна стратегічного позиціювання
Представник зовнішньополітичного відомства США зауважив, що Росія вже втратила 20% своїх військових кораблів.
Ці удари безпілотників у Чорному морі є серйозною справою. Той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі як завгодно, порівняно з тим, як він міг діяти на початку цієї війни, є фундаментальною зміною стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні,
– завив високопосадовець Держдепу.
Також додав, що цього було досягнуто завдяки винахідливості, підтримці з боку союзників і партнерів України, звичайно. Однак, насправді завдяки обраному Україною креативному та технологічно передовому підходу асиметричного шляху, аби змінити баланс безпеки в Чорному морі.
Високопосадовець зауважив, що ця зміна балансу була важливою для фундаментального елементу підтримки України з боку США, що полягає в тому, аби сприяти розвитку економіки нашої держави, і тому, щоб Україна самостійно підтримувала свої військові зусилля.
І вони не змогли б цього досягти, не вчинивши опору Чорноморському флоту і не тримаючи Чорноморський флот під загрозою. За деякими оцінками, Росія втратила 20% військових кораблів Чорноморського флоту,
– підсумував представник Держдепу.
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Коротко про знищення ще одного російського ВДК
- Близько 6 години ранку 14 лютого в мережі повідомили про вибухи у Криму. Окупанти підняли в небо авіацію.
- Уже незабаром стало відомо, що ГУР разом з ЗСУ атакували великий десантний корабель Росії.
- Знищення "Цезаря Кунікова" підтвердив Генштаб.
- У ГУР розповіли, що його потопили за допомогою дронів "Magura". Отримав критичні пробоїни по лівому борту й почав тонути.
- Більшість членів російського екіпажу загинули. Судно відправилося під воду. Навряд чи ворог зможе його відновити.
- До речі, ВДК знищили разом з вантажем – боєкомплектом. Ймовірно, це було ракетне озброєння.