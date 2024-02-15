У США відреагували на знищення "Цезаря Кунікова"

Вранці 14 лютого спецпідрозділ ГУР спільно з ЗСУ потопив російський великий десантний корабель. У США вже відреагували на знищення "Цезаря Кунікова".

Так, високопосадовець Держдепу США заявив, що той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі, як завгодно, є фундаментальною зміною стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні.

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Фундаментальна зміна стратегічного позиціювання

Представник зовнішньополітичного відомства США зауважив, що Росія вже втратила 20% своїх військових кораблів.

Ці удари безпілотників у Чорному морі є серйозною справою. Той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі як завгодно, порівняно з тим, як він міг діяти на початку цієї війни, є фундаментальною зміною стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні,

– завив високопосадовець Держдепу.

Також додав, що цього було досягнуто завдяки винахідливості, підтримці з боку союзників і партнерів України, звичайно. Однак, насправді завдяки обраному Україною креативному та технологічно передовому підходу асиметричного шляху, аби змінити баланс безпеки в Чорному морі.

Високопосадовець зауважив, що ця зміна балансу була важливою для фундаментального елементу підтримки України з боку США, що полягає в тому, аби сприяти розвитку економіки нашої держави, і тому, щоб Україна самостійно підтримувала свої військові зусилля.

І вони не змогли б цього досягти, не вчинивши опору Чорноморському флоту і не тримаючи Чорноморський флот під загрозою. За деякими оцінками, Росія втратила 20% військових кораблів Чорноморського флоту,

– підсумував представник Держдепу.

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