Подарунок українцям на День Валентина, – Юсов пояснив знищення корабля "Цезар Куніков"

Україні вдалося відправити на дно черговий російський корабель. Представник ГУР МО Андрій Юсов в коментарях журналістам розповів про атаку по "Цезарю Кунікову".

У тимчасово окупованому Криму 14 лютого знищили російський ВДК "Цезар Куніков". Такий подарунок українці отримали від Збройних Сил України та Головного управління розвідки на День святого Валентина, інформує 24 Канал.

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Юсов розповів про знищений корабель "Цезар Куніков"

Представник ГУР МО зазначив журналістам, що у ці складні часи українці і українки мають право на свято, і тому Головне управління розвідки і всі складові сил безпеки і оборони України привітали сьогодні їх з Днем святого Валентина.

Така успішна операція, коли "Цезар Куніков" тепер на дні, і всі від цього тішаться і радіють, весь світ бачить як ефективно працюють українські морські дрони,

– зазначив Юсов.

За його словами, Magura – тепер потужний бренд, точно потужніший, ніж ворожі великі десантні кораблі.

Він зауважив, що, те з якою частотою відбуваються подібні успішні операції, показує, що українці вчаться на них, вдосконалюють тактику і стратегію. Юсов наголосив, що, безумовно, такі заходи будуть продовжені.

Представник ГУР МО зазначив, що сьогоднішня поразка і знищення чергового ВДК – це великий удар по спроможностях флота агресора. Так, ворог буде відчувати наслідки після даної операції.

За його словами, на довгий період можна ставити жирний хрест на плануванні і намаганні ворога проводити серйозні десантні операції проти України.

Юсов також звернув увагу на небажанні Дмітрія Пєскова коментувати знищення "Цезаря Кунікова".

Ну, то напевно міністерство оборони так званої Росії мало б нарешті щось сказати, хоч тут визнати правду і сказати власному суспільству, що (сталося – 24 Канал) з цим великим десантним кораблем, екіпажем, що було на борту, і чому так сталося,

– сказав представник ГУР МО.

Андрій Юсов підтвердив, що для атаки корабля противника використовувалися українські морські ударні дрони Magura V5. Однак, він наголосив, що не розголошуватиме їхню кількість.

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