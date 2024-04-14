Ці дії є безвідповідальними: Україна відреагувала на масовану атаку Ірану на Ізраїль

В ніч на 14 березня Іран атакував Ізраїль за допомогою ракет та безпілотників. Україна засудила удари на Близькому Сході, заявивши, що такі дії є неприйнятними.

Окрім цього, у МЗС наголосили, що дії Ірану можуть призвести до подальшого загострення на Близькому Сході. Україна не підтримує агресію Ірану та закликає докласти зусиль, аби конфлікт не розгорівся сильніше.

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Реакція України

Міністерво закордонних справ України у зв'язку з масованою атакою Ірану на Ізраїль випустило заяву, у якій засудила іранські удари.

Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході,

– зазначили у структурі.

У МЗС закликали докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт. Окрім цього, Україна наголосила, що атака Ірану вкотре демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії.

Ситуація на Близькому Сході