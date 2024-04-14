Ці дії є безвідповідальними: Україна відреагувала на масовану атаку Ірану на Ізраїль
Джерело:МЗС
В ніч на 14 березня Іран атакував Ізраїль за допомогою ракет та безпілотників. Україна засудила удари на Близькому Сході, заявивши, що такі дії є неприйнятними.
Окрім цього, у МЗС наголосили, що дії Ірану можуть призвести до подальшого загострення на Близькому Сході. Україна не підтримує агресію Ірану та закликає докласти зусиль, аби конфлікт не розгорівся сильніше.
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Реакція України
Міністерво закордонних справ України у зв'язку з масованою атакою Ірану на Ізраїль випустило заяву, у якій засудила іранські удари.
Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході,
– зазначили у структурі.
У МЗС закликали докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт. Окрім цього, Україна наголосила, що атака Ірану вкотре демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії.
Ситуація на Близькому Сході
- У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу "земля-земля". Повідомлялося, що атаки Ірану призвели до невеликих пошкоджень лише однієї військової бази Ізраїлю. Збивати цілі з Ірану Ізраїлю допомагали Сполучені Штати. Зазначається, що американцям вдалося перехопити понад 70 односторонніх ударних безпілотників і щонайменше три балістичні ракети.
- Інститут вивчення війни повідомляє, що іранська атака була аналогічна тому, як Росія атакує Україну. Це означає, що Тегеран наслідує Москву у методах прориву протиповітряної та протиракетної оборони західного зразка. Аналітики побоюються, що США та партнери стикнуться з дедалі більш взаємопов'язаною групою супротивників, які допомагають один одному та вчаться один в одного. Йдеться про Іран, Росію, Північну Корею та Китай.
- У той самий час ЗМІ з посиланням на ізраїльських посадовців зазначають, що Тель-Авів готує "серйозну відповідь" на іранську атаку. Щодо цього питання уже засідав військовий кабінет. Іран після масованої атаки заявив, що конфлікт вичерпано і закликав Ізраїль не робити помилок – інакше відповідь буде більш жорсткою.
- У цей час Джо Байден у розмові з Беньяміном Нетаньягу заявив, що США не братимуть участь у наступальних діях проти Ірану.