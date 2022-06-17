На ці країни орієнтуються, – політолог сказав, як візит Шольца та Макрона допоможе Україні

До надання Україні статусу кандидата у члени ЄВ чимало країн ставились дещо обережно та багато із них були в стані певної невизначеності. Але в такій країні, як Нідерланди, наприклад – це вже скепсис і він досі зберігається.

Про це 24 каналу розповів політолог та проректор УКУ Дмитро Шеренговський. Він також зазначив, що у ЄС всі країни рівні за правами та можливостями, але на деякі країни достатньо сильно орієнтуються.

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Такими країнами є Німеччина та Франція і от, традиційно Німеччина не була скептичною – швидше невизначеною стосовно України, зазначив політолог.

"Тут можна подякувати лише українському суспільству, яке на рівні своїх можливостей, стукало у кожні двері. Ну і потрібно відзначити також й українську дипломатію – усі ці монотонні розмови з боку українського МЗС все ж дали свої плоди", – зазначає Дмитро Шеренговський.

Нордичні країни – Швеція та Данія, їх невизначеність можна пов'язати із тим, що вони чекали завершення процедури, себто того моменту, коли Єврокомісія вже оприлюднить рішення,

– говорить фахівець.

Дмитро Шеренговський висловив сподівання, що сьогодні ми отримаємо позитивне рішення. Вже досить обережно лунають в медіа заяви про те, що Україна та Молдова отримають "зелене світло", але потрібно дочекатися офіційних результатів, додає він.

Після візиту до Києва риторика Мкрона та Шольца змінилась

Президент Франції Еммануель Макрон раніше робив заяви, які могли вказувати на те, що нам і народу Молдови запропонують "проміжний варіант" угоди. Він казав, що має бути нове об'єднання країн, які прагнуть приєднатися до ЄС, і навіть вніс відповідний проєкт до Європарламенту. Також неоднозначні заяви лунали від канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Проте вже 16 червня пролунали зовсім інші думки. Це сталося під час спільного приїзду в Київ Макрона з Шольцом, прем'єром Італії Маріо Драґі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Усі ці лідери відкрито підтримали надання Україні статусу кандидата.

Коли Єврокомісія оголосить рішення

За даними ЗМІ, головний виконавчий орган ЄС рекомендує надати Україні статус кандидата вже в п'ятницю, 17 червня. Про це повідомили анонімні джерела, які знайомі з планами європейського керівництва.

Коли Україна стане кандидатом на вступ, почнеться дуже довгий процес підготовки. Нашій державі потрібно буде пройти кілька кроків, які є необхідними для повноцінного приєднання. Раніше у Bloomberg повідомляли, що мовиться про зусилля щодо зміцнення верховенства права, а також боротьби з корупцією в Україні.

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