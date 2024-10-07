Цифрові двійники – новий етап ШІ: що це таке, як працюють і чи допоможуть людині

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Технологія цифрових двійників – тренд останнього часу. У березні 2024 року китайський лідер Сі Цзіньпін назвав цю технологію однією з шести ключових галузей, в яких Китай має на меті випередити США. Сама технологія відома давно – першого цифрового двійника NASA використала у 1970 році в місії "Аполлон-13" до Місяця, яка стикнулася з аварією. За допомогою цифрового двійника системи космічного корабля "Аполлон-13" на Землі інженери NASA врятували місію, відтворивши умови аварії та знайшовши шляхи рішення. Для підготовки космонавтів і диспетчерів польотів тоді використали 15 тренажерів-симуляторів.

Новітні інструменти, що з'явилися зараз, дали технології у 2020-х роках друге життя. Тепер цифрові двійники використовуються у будівництві, створенні ліків, транспорті. Про "цифрових близнюків" (digital twins), як їх називають англійською, загрозу штучного інтелекту та використання інтернету речей (IoT) 24 Канал під час IT-Arena 2024 поговорив з експертом з ШІ Баррі Хогіаном, Head of IoT IT-компанії Intellias.



Баррі Хогіан / Фото IT Arena

Довідково! Баррі Хогіан (Barry Haughian) – північноірландець, який зараз живе у Мадриді. Фахівець із впровадження цифрових двійників та їхнього застосування в будівництві та комерції, має багаторічний досвід роботи з інтернетом речей. Хогіан працює керівником відділу інтернету речей української IT-компанії Intellias.



Цікавий факт – на початку повномасштабного вторгнення Хогіан прихистив чотири українські родини у власному замку XV століття, у графстві Голвей в Ірландії.

Як працюють цифрові двійники та інтернет речей

Що таке інтернет речей Інтернет речей (Internet of things, IoT) – це технологія, про яку говорять уже не перший рік. Це система пристроїв, гаджетів, зв'язаних однією мережею з підключенням до Інтернету. Сама назва технології найпростіше пояснює її – це інтернет для речей, які мають робити зручнішим життя людей.

Штучний інтелект значно розширив можливості інтернету речей – на відміну від ситуації 10 років тому, коли про інтернет речей широко говорили, пояснює Хогіан.

Інтернет речей нині можна побачити всюди – це й системи офісних споруд, готелів, навіть музеїв, автобусні системи міст, у недалекому майбутньому інтернет речей керуватиме безпілотними авто, які тільки з'являються на дорогах.

У нас у розпорядженні є хмарні сервіси, дані, які ми накопичуємо, аналізуємо та використовуємо для навчання ШІ. І в цьому допомагає саме інтернет речей. Для галузі транспорту інтернет речей збирає дані про маршрут, дорогу, її стан тощо. Саме зараз я працюю над такою системою в Африці,

– розповідає експерт.

Все перераховане експертом і створює базу для цифрового двійника, який відтворює реальний чи запланований об'єкт у цифровому вигляді та дозволяє пропрацювати та побачити всі процеси, які будуть застосовуватися наживо. Зокрема цифрові двійники використовуються в будівництві – для створення 3D-моделі будівлі при спорудженні, на якій бачитимуть всі системи будинку, наприклад, електрику та труби.



Цифровий двійник літака / ілюстрація intellias

Спочатку створюється модель будівлі, далі у процесі будівництва вступає в гру інтернет речей, який збирає дані у режимі реального часу, пояснює Хогіан.

Як працює цифровий двійник будівлі Хогіан порівнює цифрового двійника будівлі з більш поширеним методом при будівництві – інформаційною моделлю будівлі (BIM, Building information model). За його словами, цифровий двійник – більш ефективний для будівництва і може допомогти уникнути випадків, коли, наприклад, збудовано "12 сходинок замість 13".



Також цифровий двійник може показувати усі зрізи будівлі одночасно за допомогою датчиків.



Цифровий двійник будівлі / ілюстрація intellias

За словами експерта, цей алгоритм можна використати в різних сферах, необов'язково в ІТ-компаніях чи будівництві. Таку модель можна використати й в освіті, охороні здоровʼя тощо. У цих галузях можна створювати цифрових двійників для оптимізації, покращення їхніх процесів тощо.

Головне пам'ятати – цифровий двійник це відображення процесів, а не копія умовного заводу, якщо мова йде про двійників у промисловості.

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Інтернет речей знову став крутим, каже експерт, адже він допомагає збирати всі дані для штучного інтелекту. Хогіан називає IoT прискорювачем штучного інтелекту.

"Але якщо ми не припинимо ажіотаж і просто дамо всім моделі штучного інтелекту, то, чесно кажучи, ми зробимо ведмежу послугу", – вважає співрозмовник.



Баррі Хогіан на IT Arena у Львові / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Створюючи цифрового двійника, спочатку визначте процес. Якщо це надто складно, розбийте його на менші кроки. Зосередьтеся на рентабельності інвестицій на кожному етапі,

– зауважує Хогіан.

Як цифрові двійники використовують для людини

Цифрові двійники поширюються й на людський вимір.

Це відбувається вже зараз – за допомогою цифрового двійника людини тестують нові ліки, аналізуючи ДНК конкретної особи, пояснює експерт. Найпростішим цифровим двійником можна назвати дані з фітнесбраслета чи смартгодинника, які застосунок збирає із сердечного ритму, частоти дихання тощо.



Цифрові двійники / Ілюстрація ohsl.us

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Цікаво! Консалтингова компанія McKinsey прогнозує, що цифрові двійники прискорять процеси розробки продукту та покращать результати, одночасно зменшуючи витрати.



Очікується, що глобальний ринок технологій цифрових двійників зростатиме приблизно на 60% щорічно, досягнувши 73,5 мільярда доларів до 2027 року.

У лондонському Університеті королеви Марії вже створюють цифрові двійники сердець для пошуку кращих методів лікування фібриляції передсердь. Спричинена випадковими електричними сигналами у верхніх відділах серця, фібриляція передсердь є найпоширенішою формою серцевої аритмії, яка вражає приблизно 1,4 мільйона людей лише у ​​Великій Британії. Без лікування це може призвести до інсульту.

У США регулятор FDA (управління з продовольства і медикаментів США) погодив використання штучної підшлункової залози, яка працює з цифровим двійником. Датчик під шкірою регулярно вимірює рівень глюкози у крові, передає дані на смартфон, таким чином програма автоматично вводить інсулін людям з діабетом першого типу. Цифровий двійник імітує метаболізм глюкози в організмі, на базі чого визначається необхідна доза інсуліну.

Які загрози від цифрових двійників та що буде у майбутньому

Основною загрозою від впровадження цифрових двійників Баррі Хогіан називає кібербезпеку, а саме злами. Все можна зламати, тому це питання має регулюватися, зокрема, державою, каже експерт. На його думку, регулюватися має й інший аспект штучного інтелекту – засилля згенерованих картинок, шахрайство у соцмережах. Хогіан називає це нерозумним використання штучного інтелекту.

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Щодо появи штучного інтелекту з людською подобою – експерт не вірить у це.

Якщо мова йде саме про ШІ зі свідомістю, то ми нього чуємо уже багато років – про щось на кшталт "Термінатора", який несе загрозу і знищує людство. Його досі немає і, на мою думку, не буде, принаймні за мого життя та життя моїх дітей,

– вважає Хогіан.

Втім, на думку експерта, ШІ подібний до людини вже існує, адже чат-боти спілкуються як людина.

Більшість людей нерозумно використовують штучний інтелект, додає експерт. "Якщо ви збираєтеся застосувати штучний інтелект або машинне навчання, переконайтеся, що це має мету. Переконайтеся, що у вас є кінцевий продукт, інвестиції в який ви хочете окупити", – зауважує Хогіан.