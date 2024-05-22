Юрист відповів, наскільки правомірне оновлення даних у Резерв+
У Міноборони повідомили, що на кінець 21 травня через застосунок Резерв+ свої дані оновили вже понад 700 тисяч українських громадян, а також відбулося понад мільйон успішних авторизацій. Найбільше оновлюють безпосередньо в Україні, а ще – значна частина наших громадян у Польщі, Німеччині і Канаді. Однак користування застосунком може нести певну незрозумілість і небезпеку.
Юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін розповів 24 Каналу, що наразі Резерв+ не передбачений законодавством чи постановою Кабінету міністрів. Цей застосунок може бути хіба що відповідним придатком до електронного кабінету призовника, який має функціонал сайту, і входження та реєстрація відбувається безпосередньо через сайт.
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Резерв+ порушує закон
Олександр Золотухін зауважив, що електронний кабінет призовника дає низку переваг, як, наприклад, подача відповідних документів та запитів, але в Резерв+ цього функціоналу немає.
Ми бачимо лише застосунок, який забезпечує введення трьох даних про себе, необхідних для оновлення, і певну інформацію з реєстру "Оберіг". Наразі іншого функціоналу Резерв+ не містить, тому зарахувати його до електронного кабінету призовника на даному етапі не вбачається можливим,
– сказав юрист у питаннях армії.
Він підкреслив, що користування застосунком Резерв+ має певну незрозумілість і небезпеку. Законом України про захист персональних даних передбачено, що персональні дані особи можуть оброблятися лише за її заявою або відповідно до закону.
Однак у Резерв+ не має ані заяви особи про згоду на обробку персональних даних, ані закону, який би регулював, що коли людина здійснює логування в застосунку Резерв+, він автоматично надає згоду на обробку своїх персональних даних цим застосунком.
Наслідки невідомі
На думку Олександра Золотухіна, утворилася певна правова колізія (розбіжність або суперечність між нормативно-правовими актами – 24 Канал), оскільки з одного боку додатком Резерв+ користуються багато людей та активно оновлюють свої дані.
Разом із тим юридично не визначено і не встановлено такого додатку Резерв+, а також невідомі наслідки оновлення даних через Резерв+, оскільки такий додаток Міністерством оборони та урядом у нормативно-правових документах не передбачений,
– наголосив Олександр Золотухін.
Тому Резерв+ є позитивним у контексті оновлення даних з огляду на кількість запитів на завантаження та оновлення даних, але разом з тим невідомо, які будуть наслідки, оскільки уряд не вніс відповідних змін.
Інформація щодо додатку Резерв+
- Резерв+ – це мобільний застосунок, що дає змогу військовозобов'язаним оновити свої облікові дані та отримати інформацію щодо себе в реєстрі "Оберіг".
- Застосунок став доступним для завантаження на Android та iOS з 18 травня 2024 року. Для реєстрації потрібно вказати номер телефону, адресу електронної пошти та адресу проживання.
- Всі чоловіки віком 18 – 60 років протягом 60 днів з моменту набування чинності закону про мобілізацію 18 травня повинні оновити свої облікові дані. В Міноборони наголошують, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде, проте може бути виписане у разі потреби згодом.
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що через Резерв+ не будуть надсилатися повістки, оскільки вони можуть бути вручені лише особисто і під підпис.
- Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін зауважив, що повноцінна версія застосунку Резерв+ буде в червні. У додатку буде доступний електронний відповідник паперового військово-облікового документа і штрих-код. Тож у разі вимоги можна буде показувати електронний військовий квиток.