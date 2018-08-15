Циганков показав наслідки зіткнення з гравцем "Славії": моторошне фото

Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков поділився фотографією, на якій він показав наслідки зіткнення з гравцем "Славії" у матчі-відповіді відбіркового раунді Ліги Чемпіонів. У цьому матчі Циганков відзначився двома асистами.

В одному з ігрових епізодів футболіст чеського клубу пройшовся підошвою ноги по ребрах динамівця, залишивши виразний слід від шипів. Цікаво, що за це порушення не було показано жовтої картки. Циганков також згадав і про ос, які терзали киян у Празі.

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Нагадаємо, що київське "Динамо" у матчі проти чеської "Славії" у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів забило двічі. Цього вистачило, щоб пройти у наступний раунд.

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