Циганський король Тайсон Фьюрі повернувся на ринг з дивною перемогою

Тайсон Фьюрі вперше вийшов у ринг після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році.

Про це повідомляє Sportarena.

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Одіозний екс-чемпіон світу із боксу Тайсон Фьюрі, який не виходив у ринг після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році, відновив професійну кар’єру. З вибором суперника для повернення промоутери Фьюрі перестрахувалися як могли.

Албанець Сефер Сефері не тільки на голову нижчий за Тайсона, але й легший на 30 кілограмів. У підсумку Сефері, хоч і не пропустив надто багато ударів, все ж відмовився продовжувати бій вже після четвертого раунду. Так чи інакше Тайсон Фьюрі знову у справі і тепер має твердий намір розібратися з іншим кривдником Володимира Кличка Ентоні Джошуа.