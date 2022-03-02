Цих людей неможливо перемогти: селяни забрали в окупантів та спалили "Панцир" за 15 мільйонів

Дати відсіч російським окупантам готова вся Україна. Силам ворога варто боятися не лише ЗСУ.

Поки ЗСУ відважно захищає українські міста від нападу російських окупантів, суспільство робить все можливе, щоб допомогти своїй армії поборонити ворога. А іноді навіть бере ініціативу у свої руки.

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Селяни завдали удару окупантам

Фермери села Баштанка влаштували ворогам "теплу" зустріч. Вони забрали у ворогів та ліквідували новий комплекс "Панцир-С", вартість якого складає 15 мільйонів доларів.

Окупантам після гостинного прийому довелося розбігатися по українських полях.

Селяни знищили "Панцир-С" / Фото з фейсбуку Бориса Філатова

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