Мені подобається версія про український "Нептун", – військовий оглядач про вибухи в Криму

Поки важко визначити, як саме сталися сьогоднішні вибухи біля Джанкоя в Криму. Це може бути як робота українських Сил спеціальних операцій, так і переобладнана ракета "Нептун".

Про вибухи в Криму 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він жартує, що одна з "найочевидніших" причин, чому вибухнув склад боєприпасів біля Джанкоя – паління в непередбачених для цього місцях.

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Подобається версія щодо українського "Нептуна"

Як наголошує Попович, є кілька версій, що насправді сталося поблизу Джанкою. Одна з них – обстріл далекобійними артилерійськими системами. Однак поки не було відео, які б підтверджували, що ЗСУ вдарили такими ракетами. Та й офіційно українська армія не має настільки далекобійних систем.

Ще один варіант – робота українських ССО, партизанів та диверсантів. З початку повномасштабного вторгнення вони справді творять чудеса. На думку Поповича, до близько половини "бавовни" точно причетні ці люди.

Військовий оглядач згадав про нещодавні вибухи у Новофедорівці. Тоді на фотографіях зверху було видно 3 великих кратери, що могло б свідчити про влучання ракет.

Денис Попович сподівається, що, як тоді, так і цього разу, ціль вразили переобладнані українські "Нептуни". Ще раніше під час розробки цього комплексу була інформація, що він може вражати і наземні цілі. Однак військовий оглядач наголошує – це не інсайд, а просто його особиста думка.

Дуже подобається версія про переобладнання українського "Нептуна". Коли були розробки, заявляли, що він може вражати, окрім надводних, і наземні цілі. Та ще й були свідчення, ніби удар по ті й же Новофедорівці завдали системами українського виробництва, – зазначив Денис Попович.

Денис Попович про "бавовну" в Криму: дивіться відео

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