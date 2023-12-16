"Покашлював, коли брехав": дедалі більше росіян почали не довіряти Путіну

14 грудня Владімір Путін провів традиційну пресконференцію та "пряму лінію", під час якої начебто відповідав на запитання звичайних людей. Цьогорічний форум став ювілейним – це вже 20 подібна акція на телевізійних екранах Росії.

Очільник Кремля продовжує жити в ілюзіях та втелющувати росіянам "прекрасну" ситуацію в Росії, "зростання" економіки та "стабільність". Утім, як розповів 24 Каналу російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов, росіяни дедалі частіше не довіряють Путіну.

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Коли Путін брехав під час "прямої лінії"

За словами російського опозиціонера, здебільшого населення Росії мало вірить у словоблуддя Владіміра Путіна. Лише ті, хто завжди підтримував путінський режим, вкотре переконалися, що недарма на його боці.

"Вони вважають, що він адекватний, активний, жартує та впевнений. Тут дуже важлива роль оптимізму, бо загалом настрій достатньо песимістичний в країні. Перемогою "не пахне", змучилися воювати, санкції, падіння рівня життя, нескінченна істерика та незрозумілі заколоти, як-от Євгена Пригожина", – сказав Галлямов.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Путін продовжуватиме війну, "доки не вгамує свою кровожерливість і ненависть". Посадовець закликав українців і світ "припинити жити ілюзіями".

Все разом створило відчуття "порохової бочки". Путін з легкістю замилює очі людям, які самостійно готові слухати брехні російського президента.

Цікаво ось що. Коли він почав говорити про "успіхи" російської економіки, то постійно покашлював. Заведено вважати, що постійне покашлювання може свідчити про брехню,

– зауважив російський політолог.

Перейшовши до теми "СВО", Путін перестав бухикати. У такому випадку можна припустити, що очільник Кремля вірить в "перемоги" російської окупаційної армії на фронті в Україні.

Стратегія експансії Путіна почала рухнути

Як зазначив Галлямов, чимало російського населення зараз у виграші й війна Росії з Україною лише їм на користь. Оскільки військові заводи зараз працюють у кілька змін, відповідно є багато робочих місць та високооплачуваних зарплат.

Є населені пункти та групи, де згруповані військові підприємства, у яких люди мають багато грошей, вони їх витрачають, торгівля квітне та ресторани відкриваються. У таких людей присутнє відчуття, що все непогано,

– підкреслив Аббас Галлямов.

Такі росіяни чують з уст Путіна брехню про "блискавичні" перспективи російської економіки та погоджуються з цим, бо це не суперечить їхнім відчуттям. Однак людей, чий рівень життя знижується, дратують слова кремлівського очільника. Кількість таких людей зростає, попри всі "острови" стабільності, які ще лишилися в Росії.

Загалом, кількість людей, яких дратує "журавлина", починає зростати. Шлях брехні та рожевих ілюзій, який малює Путін, такий тупиковий. Він здатний впливати на дедалі меншу кількість людей. Це не стратегія експансії, це стратегія поступового відступу,

– резюмував російський опозиціонер.

Цинічні заяви Путіна 14 грудня