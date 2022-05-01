Цікаво, як вони свідчитимуть на трибуналі, – Подоляк про Радбез Росії

Михайло Подоляк прокоментував цинічні висловлювання членів Ради безпеки Росії. Політик зіронізував над тим, як вони поводитимуться, коли їх судитиме міжнародний суд.

Подоляк про те, чого очікувати від пропагандистів

Російський Радбез активно поширює фейки та нісенітниці про ситуацію в Україні, а також схвалює рішення, які спрямовані проти нашої держави. Це прокоментував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Дивлячись на склад Ради безпеки Росії та на окремих пропагандистів, маю одне питання: цікаво, хто як поводитиметься на Нюрнберзькому трибуналі 2.0? Хто даватиме свідчення та активно співпрацюватиме зі слідством, а хто просто не зможе пережити поразку?

– написав Подоляк.

Реакція користувачів мережі

На допис політика активно відреагували користувачі твітера. Вони висловили власні припущення щодо того, як поводитимуться російські політики та пропагандисти.

"Матвієнко 100% буде розказувати як вона до останнього не розуміла що коїться".

"Соловйов скаже: "Ну за що мені це?".

"Вони там всі боягузи, згадайте тремтячого Наришкіна. 90% із них співпрацюватимуть зi слідством".

"Соловйов співпрацюватиме, мені здається, адже він не дурень зовсім, і слизький тип, перевзувся моментально. Кисельов і Симоньян гордо стоятимуть на своєму. Скабєєва – це питання. Але з собою, думаю, ніхто не покінчить".

"Скабєєва буде чи не найпершою, хто помчить здавати усіх. Навіть свого чоловіка здасть".

"Мєдвєдєв співпрацюватиме, гарантію даю. І ще Пєсков. Дві ганчірки ні на що не здатні, живуть під страхом втратити зарплату".

Секретарю Радбезу Росії повідомили в Україні про підозру

В Україні проти секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева відкрили кримінальну справу за статтею про посягання на територіальну цілісність та незалежність України. Про це 30 квітня повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, Патрушев публічно закликав до порушення територіальної цілісності України. Зокрема тоді, коли виступав за визнання квазіреспублік на окупованому Донбасі.

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