Ціль – Київ: ворог перекидає озброєння та військову техніку в Білорусь та Крим
24 березня 2022 , 14:04Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Генеральному штабі Збройних Сил України оприлюднили актуальні дані щодо ситуації на фронті станом на 12:00 24 березня 2022 року.
Керівництво ЗСУ заявило, що росіяни перекидають озброєння та військову техніку з військових округів на територію сусідньої Білорусі та тимчасово окупованого Криму.
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Ворог перекидає війська у Білорусь та Крим
Таким чином, вони готуються до чергової спроби реалізації наступальних дій з метою оточення столиці України – Києва.
У Генштабі ЗСУ додали, що військове керівництво Росії поступово усвідомлює, що їм не вистачить наявних сил та засобів для утримання тимчасово зайнятих територій та ведення подальших оборонних дій в Україні.
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