Кремль не думає відмовлятися від своїх цілей у війні: в ISW вказали, що "переслідує" Путін

Поплічник російського диктатора Владіміра Путіна Ніколай Патрушев заявив, що цілі Росії в Україні залишаються незмінними. Так, Росія прихильна досягненню того, що глава Кремля використовував як виправдання вторгнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

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Цілі Путіна у війні

Аналітики вказали, що Путін позначив "демілітаризацію" і "денацифікацію" України як ключові цілі повномасштабного вторгнення, сказаних під час промови 23 лютого 2022 року. Ці цілі зводяться до знищення здатності України захищати себе і заміни законного українського уряду на проросійських маріонеток.

Крім цього, колишній глава Роскосмосу і нині так званий "сенатор" від Запорізької області Дмитрій Рогозін сказав в одному з інтерв'ю, що уряд Росії продовжує проводити "денацифікацію" в Україні, яку він назвав як "ліквідацію тих, хто насаджує в людях людиноненависницький русофобський дух".

Так, ISW продовжує оцінити, що мета Путіна в Україні полягає в розпаді НАТО і захопленні повного контролю над Україною. Російський диктатор залишається прихильним до цих цілей і Інститут вивчення війни не побачив жодних ознак того, що він готовий поступитися такими цілями під час майбутніх переговорів.