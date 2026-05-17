Зеленський назвав атаку по Москві відповіддю на російські удари і затягування війни

Зеленський заявив, що українські далекобійні удари по території Росії є відповіддю на затягування війни та атаки по українських містах. За його словами, цього разу ціллю став Московський регіон, попри найвищу концентрацію російської ППО.

Про це президент України написав у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також На Московську область здійснено наймасштабнішу атаку за всю війну, – Стерненко

Що сказав Зеленський про атаку на Москву?

Президент України Володимир Зеленський прокоментував далекобійні удари по території Росії, заявивши, що вони є відповіддю на затягування війни з боку Кремля та постійні атаки по українських містах і громадах.

За словами глави держави, цього разу українські удари досягли Московського регіону, попри те, що саме там зосереджена одна з найпотужніших систем протиповітряної оборони Росії. Зеленський наголосив, що відстань до цілей перевищувала 500 кілометрів від державного кордону України.

Президент також підкреслив, що українські виробники дронів і ракет продовжують активно працювати над розвитком далекобійних можливостей держави. Окремо він подякував Службі безпеки України та всім Силам оборони за точність і результативність ударів.

Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну,

– наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави показав відео успішної роботи українських захисників, які знищують спроможності росіян фінансувати війну в Україні.

Українські дрони атакували Московський регіон: дивіться відео