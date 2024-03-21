Ціллю ранкового масованого удару по Києву були об'єкти ГУР та Служба зовнішньої розвідки, – ЗМІ

Джерела в українській розвідці повідомили, що майже всі крилаті та балістичні ракети, якими ворог атакував Київ проти 21 березня, були націлені на об'єкти ГУР. Згодом повідомили, що ціллю окупантів був ще один об'єкт.

Українські військові збили всі ворожі цілі. На жаль, у Києві не вдалось уникнути пошкоджень, люди зазнали поранень.

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Куди ворог цілився у Києві

Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки. Всі вони збиті,

– заявило УП джерело у розвідці.

Власні джерела видання "Обозреватель" повідомили, що ціллю ворога була також Служба зовнішньої розвідки.



Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року / Карта видання "Обозреватель"

Що відомо про атаку на Київ

Перед цим Повітряні сили ЗСУ розповіли, що основним напрямком удару був Київ, а ворожі ракети заходили з Півночі.

У ніч на 21 березня 2024 року противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" ( KN-23) /Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Волгодонська та Енгельса,

– розповіли військові.

За даними КМВА, у небі над Києвом та в районі столиці збили орієнтовно 30 ракет, включно з балістичними. Проте не вдалось уникнути пошкоджень та постраждалих.

На жаль, внаслідок ворожої атаки зазнали поранень 13 людей. Зокрема:

6 – у Святошинському районі,

7 – в Шевченківському.

Окрім того, четверо людей довелось доправити до лікарні. Серед поранених є діти – влада повідомляла по постраждалих дівчат 13 та 11 років.