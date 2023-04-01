Запобіжний захід Паші "Мерседесу": суд пішов у нарадчу кімнату

1 квітня 2023, 20:36
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Джерело:

Hromadske

Прокурори наполягають, щоб суд відправив Пашу "Мерседеса" під цілодобовий арешт. 1 квітня йому повинні обрати запобіжний захід.

Спершу низка ЗМІ повідомили, що ввечері 1 квітня Шевченківський суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Паші "Мерседесу", якому СБУ оголосила про підозру. Проте згодом виявилось, що це помилка – суд ще триває.

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На чому наполягає прокуратура

Кореспонденти Hromadske, які перебувають у залі суду, повідомили, що Паші "Мерседесу" 1 квітня обирають запобіжний захід. Прокуратура просить 60 днів домашнього арешту і носіння браслета, а також заборону соцмереж, щоб одіозний священнослужитель не записував звернення до вірян.

Важливо. "Суспільне" повідомило, що станом на 20:50 Шевченківський суд ще не ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ МП Паші "Мерседесу". Суд пішов у нарадчу кімнату. 

Суд ще не обрав запобіжний захід

О 20:31 Hromadske повідомило, що Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід для митрополита Української православної церкви у вигляді цілодобового домашнього арешту на 2 місяці. Інформацію про арешт Павла Лебедя підтвердило й видання LB.ua, уточнивши, що йому також заборонили спілкуватися з вірянами.

Проте згодом Hromadske спростувало своє попереднє повідомлення та перепросили за помилку.

Засідання суду хотіли перенести

  • 1 квітня СБУ вручила Паші "Мерседесу" підозру за двома статтями кримінального кодексу: розпалювання міжрелігійної ворожнечі (стаття 161 ККУ) та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію (стаття 436-2 ККУ). А під час обшуку у його помешканні знайшли портрети з бурштину, коштовності та золото.
  • Того ж дня за клопотанням прокуратури Шевченківський суд Києва почав обирати митрополиту запобіжний захід. Згодом йому нібито стало погано. Тоді суд оголосив перерву в засіданні й переніс його на 3 квітня, проте почав вирішувати про питання про примусовий привід "Мерседеса" до суду.
  • Адвокат обвинуваченого повідомляв, що "Мерседес" буцімто проходить обстеження в лікарні, а примусовий привід – це тиск. Але під вечір Шевченківський райсуд Києва погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП на засідання з обрання йому запобіжного заходу. Засідання продовжилось квітня о 18:30, повідомили в УПЦ МП.

 
Автор: Анастасія Кушпіт