Запобіжний захід Паші "Мерседесу": суд пішов у нарадчу кімнату

Прокурори наполягають, щоб суд відправив Пашу "Мерседеса" під цілодобовий арешт. 1 квітня йому повинні обрати запобіжний захід.

Спершу низка ЗМІ повідомили, що ввечері 1 квітня Шевченківський суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Паші "Мерседесу", якому СБУ оголосила про підозру. Проте згодом виявилось, що це помилка – суд ще триває.

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На чому наполягає прокуратура

Кореспонденти Hromadske, які перебувають у залі суду, повідомили, що Паші "Мерседесу" 1 квітня обирають запобіжний захід. Прокуратура просить 60 днів домашнього арешту і носіння браслета, а також заборону соцмереж, щоб одіозний священнослужитель не записував звернення до вірян.

Суд ще не обрав запобіжний захід

Суспільне " повідомило, що станом на 20:50 Шевченківський суд ще не ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ МП Паші "Мерседесу". Суд пішов у нарадчу кімнату.

О 20:31 Hromadske повідомило, що Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід для митрополита Української православної церкви у вигляді цілодобового домашнього арешту на 2 місяці. Інформацію про арешт Павла Лебедя підтвердило й видання LB.ua, уточнивши, що йому також заборонили спілкуватися з вірянами.

Проте згодом Hromadske спростувало своє попереднє повідомлення та перепросили за помилку.

Засідання суду хотіли перенести