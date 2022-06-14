З цілого батальйону лише 30 бійців погодилися піти проти ЗСУ: СБУ перехопила нову розмову ворога

Російські військові зазнають колосальних втрат на війні проти України. Через це вони масово відмовляються вступати в бій з відважними українськими оборонцями.

Фахівці Служби безпеки України перехопили нову розмову російського окупанта з дружиною. У ній боєць бідкався, що його товариші по службі відмовилися воювати.

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1 з 10 окупантів готовий вступати у бій зі ЗСУ

У нас, бл*ть, дох*я хто відмовився. У бій зі всього батальйоні пішли 30 людей. Когось ранили, хтось двохсотий, хтось трьохсотий. Усього 30 людей з усього батальйону. Тридцять! Уявляєш?

– казав окупант.

У СБУ зазначили, що зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців у залежності від типу військ. Тобто це означає, що лише 1 з 10 російських окупантів готовий вступати у бій зі Збройними Силами України. У спецслужбі наголосили, що така тенденція не може не тішити.

Крім того, розмова путінського солдата пояснює, чому ворожі війська все менше йдуть в пряму атаку. Переважно окупанти просто здалеку гатять артилерією по українських населених пунктах та вбивають цивільних.

СБУ закликала окупантів телефонувати на гарячу лінію 2402 та здаватися у полон. Адже лише так вони можуть зберегти своє життя. Лінія працює цілодобово для українських і російських номерів.

СБУ перехопила нову телефонну розмову окупантів: відео

Втрати росіян на війні проти України

Лише за минулу добу, 13 червня, українські оборонці ліквідували 200 ворожих бійців. Крім того, вони знищили 3 російські дрони, гелікоптер, 3 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 13 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливо-мастильними матеріалами. Найбільше техніки та особового складу росіяни позбулися на Бахмутському напрямку.

Загальні втрати ворога за понад 3 місяці війни становлять:

особового складу – 32 500 бійців;

танків – 1 434;

бойових броньованих машин – 3 503;

артилерійських систем – 721;

РСЗВ – 229;

засоби ППО – 97;

літаків – 213;,

гелікоптерів – 179;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588;

крилаті ракети – 125;

кораблі /катери – 13;

автомобільної техніки та автоцистерн – 473;

спеціальна техніка – 54.

До теми дивіться відео з оперативною інформацією від Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті: