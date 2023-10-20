Цими днями втрати окупантів вражають і такі втрати потрібні, – Зеленський звернувся до українців

Україна вже понад 600 днів чинить опір російським окупантам. Ввечері 20 жовтня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави сьогодні відвідав Миколаївщину та Херсонщину, повідомляє 24 Канал. За його словами, було багато завдань.

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Президент відвідав Миколаївщину

Глава держави розповів, що провів нараду з військовими:

головкомом Валерієм Залужним,

керівником Генштабу Сергієм Шапталою,

командувачем ОСУВ "Одеса" Андрієм Гнатовим та командувачем морської піхоти Юрієм Содолем,

керівником Держприкордонної служби генералом Сергієм Дейнекою.

Особливий формат, вузьке коло. Щодо ситуації в Херсоні та області, загалом на півдні, а також на Донеччині – передусім, Авдіївка. Я дякую всім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону й день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати справді вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні. Обговорили також Куп'янський напрямок на Харківщині,

– зауважив Зеленський.

Також він провів нараду в Миколаєві з керівниками області, міста, військовими, правоохоронцями щодо захисту регіону, інфраструктури, портів, коридорів у Чорному морі.

"Проаналізували й соціальні питання, які важливі для Миколаєва та міст і сіл області: енергетика, забезпечення теплом, водопостачання в Миколаїв та область, якість води, яка дається місту, соціальна підтримка людей, економічна робота. Все те, що справді потребує уваги на всіх рівнях влади", – зазначив український лідер.

Він додав, що особливо вдячний Данії за дієву підтримку Миколаєва, за щиру допомогу місту – саме так, як домовлялися з прем'єр-міністеркою Фредеріксен.

"Відвідав наших воїнів у шпиталі Миколаєва, які проходять лікування після бойових поранень. Подякував їм за силу та подякував лікарям – за відданість своїй справі", – наголосив глава держави.

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Зеленський провів перемовини з Шольцом

Президент розповів, що також заслухав важливу доповідь обласного керівника СБУ щодо захисту Миколаєва та області від диверсійної активності Росії й колаборантів.

"Вдячний за вашу роботу, хлопці! Окрема увага – захисту неба від російських бомб і ракет. Працюємо, щоб посилити ППО. Я дякую всім у світі, хто допомагає", – заявив глава держави.

Також він говорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, зокрема щодо ППО.

Разом працюємо, щоб "Петріоти" в руках українських воїнів могли робити більше вже цієї зими. Запросив Німеччину взяти участь у зустрічі радників щодо Формули миру, яку готуємо наприкінці жовтня. Обговорили з канцлером і ситуацію на Близькому Сході. Я дякую Олафу, що наші домовленості чітко виконуються,

– наголосив український лідер.

Окрім цього, він згадав дуже вагому, ба навіть історичну промову президента США Джозефа Байдена.

"Вчора ми з ним говорили – хороша розмова. Тепер є його звернення – сильне, вчасне, таке, що справді додає впевненості. Дякую за незмінність підтримки України. Демократичний світ розуміє, наскільки важлива стійкість України для свободи всіх вільних народів. І не лише у Європі. Можемо подолати всі загрози", – зауважив Зеленський.

За його словами, надихає й промова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Президент вдячний їй за чіткий заклик прискорити шлях України до перемоги.

"І до всіх у Європі, у вільному світі – бути єдиними максимально стільки, скільки потрібно для перемоги над терористами, які прагнуть знищити наші держави, наше життя. Європа має перемогти, а не ті, хто намагається перетворити наше життя на руїни", – наголосив глава держави.

Він додав, що сьогодні – 20 років розвідці прикордонної служби України.

"Героїчні воїни. Мав честь сьогодні привітати їх, відзначити державними нагородами", – зазначив президент.

Також він провів окрему нараду з прикордонниками щодо тих завдань, які вони ефективно виконують.

"І я гордий тим, що прикордонна служба України, її підрозділи стають тільки сильнішими. Слава всім вам, воїни! Слава нашому міцному народу! Дякую вам, Херсоне, Миколаєве, за сьогоднішній день. Слава Україні!" – підсумував український лідер.