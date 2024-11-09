Путінські олігархи вже забідкалися: як Трамп може натиснути на Кремль
Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США російські олігархи серйозно занепокоїлись через ціни на нафту, бензин та газ. Для республіканця це принципове питання.
Крім того, у такий спосіб Трамп може тиснути на Кремль. Це 24 Каналу зауважив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
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Трамп може домовитись із Саудівською Аравією
Сергій Жирнов зазначив, що для Трампа дуже важливо показати, що за Джо Байдена галон бензину коштував, наприклад, 5 доларів, а коли він прийшов у Білий дім – компанії злякались, знизили ціни, а потім почали давати більше бензину, нафти, газу на ринок, тому галон коштує умовно 1 долар. Також республіканець хоче, аби барель нафти коштував 50 доларів.
Нижчу ціну Трамп робити не буде, бо це американська нафта – нерентабельна. У Саудівській Аравії можуть погодитись на це, бо у них собівартість – умовно 7 доларів. Усе, що коштує більше – це прибуток для них. Навіть якщо вони продаватимуть за 20 доларів, вони все одно будуть отримувати прибуток.
Росіяни не зможуть цього зробити, бо у них ще дорожче. І в них погана нафта, тому що важка, з домішками, тому завжди дешевша, ніж легка аравійська нафта і так далі. У Саудівській Аравії можуть на це піти, тому що якщо витіснити з ринку нафти Росію, то аравійці, просто програвши у ціні, можуть виграти в об'ємі,
– сказав ексагент КДБ.
У Саудівській Аравії можуть замінити своєю нафтою усіх, хто піде з ринку через те, що у них буде нерентабельна нафта, кому буде її заборонено продавати. Трамп може домовитись про це з ними.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що має серйозні плани щодо нафтового сектору. Він наголосив, що у США буде більше чорного золота, ніж у будь-якої іншої країни у світі. За його словами, Штати випередять за цим показником Саудівську Аравію та Росію. Слова Трампа спровокували знецінення нафти Brent на 2%. У Росії уже бояться наслідків президентства Трампа для ринку нафти. Олігарх Олег Дерипаска заявив, що до травня 2025 року ціни на нафту можуть обвалитися до 50 доларів за барель.