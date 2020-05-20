Ціни на проїзд у потягах, автобусах та маршрутках не зростуть
З послабленням карантину в Україні не зростуть ціни на проїзд залізницею, автобусами та маршрутками. Роботу транспорту почнуть відновлювати вже 22 травня.
Ціни на проїзд потягом
"Що стосується залізничних перевезень – напевно, найбільш чутливе питання – підвищення вартості не відбудеться. Ми чудово усвідомлюємо соціальний ефект і важливість цих перевезень", – заявив 20 травня після засідання уряду глава Мінінфраструктури Владислав Криклій, повідомляє 24 канал.
До теми У маршрутках можуть підвищити ціни на проїзд після послаблення карантину: чи це законно
Ціни на проїзд у маршрутках та автобусах
Щодо маршруток та автобусних перевезень, то ціни на проїзд теж не мають підвищуватися, сказав міністр. Проте варто зауважити, що ціни на проїзд у міських маршрутках та автобусах встановлює місцева влада.
"Коли вони (перевізники – 24 канал) пропонують маршрути і виграють конкурси, то встановлюють вартість. На маршрутних таксі вона встановлена на рівні міст і не має збільшуватися, окрім якщо міста вирішать її переглядати, чого б ми не радили", – розповів Криклій.
Що відомо про відновлення роботи транспорту в Україні
- з 22 травня в Україні запустять пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні;
- з 25 травня – перевезення у метро;
- з 1 червня – залізничні перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні;
- з 1 червня – міжобласні пасажирські перевезення автотранспортом.
- з 15 червня – літаки, що виконують регулярні пасажирські перевезення.
Етапи відновлення роботи транспорту в Україні / Інфографіка 24 каналу
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