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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Ціни на проїзд у потягах, автобусах та маршрутках не зростуть

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Ціни на проїзд у потягах, автобусах та маршрутках не зростуть з послабленням карантину
Ціни на проїзд у потягах, автобусах та маршрутках не зростуть з послабленням карантину / galnet.fm

З послабленням карантину в Україні не зростуть ціни на проїзд залізницею, автобусами та маршрутками. Роботу транспорту почнуть відновлювати вже 22 травня.

Ціни на проїзд потягом

"Що стосується залізничних перевезень – напевно, найбільш чутливе питання – підвищення вартості не відбудеться. Ми чудово усвідомлюємо соціальний ефект і важливість цих перевезень", – заявив 20 травня після засідання уряду глава Мінінфраструктури Владислав Криклій, повідомляє 24 канал.

До теми У маршрутках можуть підвищити ціни на проїзд після послаблення карантину: чи це законно

Ціни на проїзд у маршрутках та автобусах

Щодо маршруток та автобусних перевезень, то ціни на проїзд теж не мають підвищуватися, сказав міністр. Проте варто зауважити, що ціни на проїзд у міських маршрутках та автобусах встановлює місцева влада.

"Коли вони (перевізники – 24 канал) пропонують маршрути і виграють конкурси, то встановлюють вартість. На маршрутних таксі вона встановлена на рівні міст і не має збільшуватися, окрім якщо міста вирішать її переглядати, чого б ми не радили", – розповів Криклій.

Що відомо про відновлення роботи транспорту в Україні

  • з 22 травня в Україні запустять пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні;
  • з 25 травня – перевезення у метро;
  • з 1 червня – залізничні перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні;
  • з 1 червня – міжобласні пасажирські перевезення автотранспортом.
  • з 15 червня – літаки, що виконують регулярні пасажирські перевезення.

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Етапи відновлення роботи транспорту в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Укрзалізниця Залізниця Ціни Транспорт
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